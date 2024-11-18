BAE’li Pipetec Solutions, KEZAD’da çelik boru bükme tesisi inşa edecek

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli yüksek kalite boru çözümleri tedarikçisi Pipetec Solutions Manufacturing, Abu Dabi Khalifa Ekonomik Bölgeleri’nde (KEZAD) inşa etmeyi planladığı çelik boru bükme tesisi için KEZAD’ın işletmecisi KEZAD Group ile 50 yıllık arazi kira sözleşmesi imzaladı.

Açıklamada, Pipetec’in 100 milyon AED (27,23 milyon $) yatırımla 18.000 metrekare alan üzerinde son teknoloji bükme tesisi inşa edeceği ifade edildi. Bununla birlikte tesisin indüksiyon bükme teknolojisini kullanarak petrol ve doğal gaz, inşaat, petrokimya, enerji, otomotiv, havacılık ve gemi inşa dahil pek çok sektöre yönelik yüksek kaliteli ve hassas bükme çözümleri sunabileceği vurgulandı. Ayrıca tesisin yakın zaman içerisinde faaliyete başlamasının planlandığı da bildirildi.

Pipetec Direktörü Heena Kalantri, “4-80 inç çaplı boruları bükebilecek sıcak indüksiyon bükme tesisimiz için KEZAD Group ile kurduğumuz ortaklıktan mutluluk duyuyoruz. Söz konusu iş birliği, inovasyon ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızı gözler önüne seriyor,” dedi.