EMSTEEL varlık geliştirme programıyla ürün portföyünü genişletecek

Basında çıkan haberlere göre Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) en büyük çelik üreticisi ve piyasa lideri EMSTEEL, üretim becerilerini iyileştirmek ve artan talebi karşılamak için yenilikçi çelik çözümleri sunmak amacıyla yaklaşık 625 milyon AED (170,2 milyon $) sermaye harcamasıyla varlık geliştirme programını başlattı.

Programın ilk aşamasında şirket, mevcut haddehanelerini yenileyecek ve yüksek mukavemetli inşaat demiri ile kalın profil ürünlerini piyasaya sürerek ürün portföyünü genişletecek. Şirketin ES600, ASTM Grade 80 ve ASTM Grade 100 kalite inşaat demiri, çelik tüketimini ve genel karbon ayak izini azaltarak inşaat sektörünün karbondan arındırılmasına katkıda bulunacak.

Buna ek olarak programın ikinci aşamasında EMSTEEL, yıllık 500.000 mt kapasiteye sahip yeni bir filmaşin hattı kuracak ve mevcut haddehanelerdeki soğutma konveyörünü yenileyecek. Bu gelişmeler, katma değerli ve yüksek katma değerli filmaşin ile yüksek mukavemetli kangal demiri üretimine olanak sağlayacak.

Öte yandan şirket iddialı karbondan arındırma stratejisini açıkladı. Buna göre EMSTEEL, 2030 yılına kadar çelik birimdeki sera gazı emisyonunu 2019 yılına kıyasla %40 oranında azaltmayı ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor.