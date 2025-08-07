 |  Giriş 
Ikigai Steel Kanada ve Afrika’ya açılarak küresel büyümeyi hedefliyor

Perşembe, 07 Ağustos 2025 12:23:23 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli yapısal çelik üreticisi Ikigai Steel, büyüme stratejisi kapsamında küresel pazarlara yöneliyor. CEO Rohan Raj, şirketin küresel piyasadaki varlığını güçlendirmek amacıyla Kanada ve Afrika’ya girmeye hazırlandığını bildirdi.

Genişleme kararının, Ikigai Steel’in Sharjah’daki Hamriyah Serbest Bölgesi’nde yer alan yeni tesisinin faaliyete geçtiği zamandan bu yana gösterdiği güçlü performansın ardından alındığı ve şirketin, kısa sürede bölgedeki sanayi sektörünün önemli oyuncularından biri haline geldiği vurgulandı.

20’den fazla proje ve 30 milyon AED’lik yatırım küresel hedefleri destekliyor

30 milyon AED (8,17 milyon $) yatırımla kurulan yeni tesis devreye alındıktan sonra Ikigai Steel’in, BAE ve Körfez bölgesinde 20’den fazla büyük ölçekli endüstriyel ve ticari projeyi tamamladığı ifade edildi. Sharjah tesisinin, büyük ölçekli üretim için başlangıç noktası görevi gördüğü ve şimdi de şirketin küresel genişleme çalışmalarını destekleyeceği dile getirildi.

Ikigai Steel’in, artan küresel talebi karşılamak için yıllık üretim kapasitesini 45.000 mt seviyesine çıkarmayı ve Hamriyah Serbest Bölgesi’ni endüstriyel yatırım ve inovasyon için stratejik bir merkez haline getirmeyi planladığı kaydedildi.

İleri üretim teknolojileri kullanılıyor

Şirketin tesisinde hassas lazer kesim, otomatik kaynak hatları ve üç boyutlu çelik bükme ve şekillendirme gibi son teknolojilerin kullanıldığı belirtildi. Bu teknolojiler sayesinde Ikigai Steel’in, stadyum, köprü, havalimanı ve mimari yapılarda kullanılan yapısal çelik bileşenleri üretebildiğine dikkat çekildi.


Etiketler: BAE Orta Doğu Çelik Üretimi Yatırım 

