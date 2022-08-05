Kardemir’in satış gelirleri ilk yarıda iki kattan fazla arttı

Cuma, 05 Ağustos 2022 10:33:31 (GMT+3) | İstanbul

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir) bu yılın ilk yarısına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk yarısında, Kardemir bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 1,42 milyar TL net kâra kıyasla 2,29 milyar TL net kâr açıklayarak, ilk çeyrek sonuçlarında olduğu gibi mali açıdan büyüme ivmesini devam ettirdi. Aynı dönemde şirket yıllık %47 artışla 2,76 milyar TL faaliyet kârı bildirirken, satış gelirleri yıllık %101,7 artışla 12,85 milyar TL oldu.

Söz konusu dönemde, şirketin ham çelik üretimi yıllık %12,8 düşerek 1,09 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %14,7 düşüşle 979.244 mt seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte şirket satış hacminin yıllık bazda %12,9 düşüş göstererek 1,02 milyon mt olduğunu bildirdi.