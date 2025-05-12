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Kardemir yılın ilk çeyreğinde yeniden net zarar kaydetti

Pazartesi, 12 Mayıs 2025 12:04:01 (GMT+3)   |   İstanbul

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir) bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın birinci çeyreğinde, Kardemir bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 1,15 milyar TL net zarara kıyasla 1,48 milyar TL net zarar kaydetti. Aynı dönemde şirket, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 34,82 milyon TL faaliyet zararına kıyasla 515,45 milyon TL faaliyet zararı bildirirken, satış geliri yıllık %14,5 düşüşle 14,41 milyar TL oldu.

Söz konusu dönemde, şirketin konsolide AVFÖK’ü yıllık %43,1 düşüşle 1,15 milyar TL kaydedildi. Bununla birlikte şirket satış hacminin yıllık bazda %12,8 artış göstererek 635.578 mt olduğunu bildirdi.

Bu yılın birinci çeyreğinde, şirketin ham çelik üretimi yıllık %3,1 artarak 616.833 mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %4,6 artışla 646.266 mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar  Kardemir 

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