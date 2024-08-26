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Kardemir’in net zararı ilk yarıda arttı

Pazartesi, 26 Ağustos 2024 14:32:50 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), bu yılın ilk yarısına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net zararı, geçtiğimiz yılın ilk yarısında kaydedilen 1,59 milyar TL’ye kıyasla 1,83 milyar TL seviyesine çıkarken satış geliri yıllık %22,6 düşüşle 24,30 milyar TL seviyesinde yer aldı. Aynı dönemde Kardemir, 2023 yılının ilk yarısında kaydedilen 436,76 milyon TL faaliyet kârına kıyasla 253,52 milyon TL faaliyet zararı bildirdi.

İlk yarıda şirketin ham çelik üretimi yıllık bazda neredeyse değişmeyerek 1,21 milyon mt seviyesinde yer alırken pik demir üretimi de yıllık %2,2 artışla 1,12 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte Kardemir’in satış hacmi yıllık %2,4 düşerek 1,06 milyon mt seviyesine geriledi.


Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar  Kardemir 

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