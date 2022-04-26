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Kardemir’in satış gelirleri birinci çeyrekte arttı

Salı, 26 Nisan 2022 11:06:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir) bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın birinci çeyreğinde, Kardemir bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 501,26 milyon TL net kâra kıyasla 1,17 milyar TL net kâr açıkladı. Aynı dönemde şirket, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 664,46 milyon TL faaliyet kârına kıyasla 1,46 milyar TL faaliyet kârı bildirirken, satış gelirleri yıllık %120,5 artışla 6,02 milyar TL oldu.

Söz konusu dönemde, şirketin konsolide AVFÖK’ü yıllık %85,8 artışla 1,52 milyar TL seviyesinde kaydedilirken, AVFÖK marjı bir önceki yıl kaydedilen %30,1’den %25,3 seviyesine geriledi. Bununla birlikte şirket satış hacminin yıllık bazda %5,4 düşüş göstererek 534.617 mt olduğunu bildirdi.

Bu yılın birinci çeyreğinde, şirketin ham çelik üretimi yıllık %15,9 düşerek 529.704 mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %17,6 düşüşle 472.309 mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: ham çelik pik demir hammaddeler Türkiye Avrupa çelik üretimi mali sonuçlar  Kardemir 

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