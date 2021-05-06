Kardemir’in satış gelirleri birinci çeyrekte arttı

Perşembe, 06 Mayıs 2021 11:13:24 (GMT+3) | İstanbul

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir) bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Bu yılın birinci çeyreğinde, Kardemir bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 161,66 milyon TL net zarara kıyasla 501,26 milyon TL net kâr açıkladı. Aynı dönemde şirket, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 85,36 milyon TL faaliyet zararına kıyasla 664,46 milyon TL faaliyet kârı bildirirken, satış gelirleri yıllık %80,7 artışla 2,73 milyar TL oldu.

Söz konusu dönemde, şirketin konsolide AVFÖK’ü 2020 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 137,37 milyon TL’ye kıyasla 821,21 milyon TL seviyesinde kaydedilirken, AVFÖK marjı bir önceki yıl kaydedilen %9,1’den %30,1 seviyesine yükseldi. Bununla birlikte şirket satış hacminin yıllık bazda %0,4 düşüş göstererek 565.531 mt olduğunu bildirdi.

Bu yılın birinci çeyreğinde, şirketin ham çelik üretimi yıllık %6,3 düşerek 630.026 mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %6,5 düşüşle 573.526 mt seviyesinde kaydedildi.

Şirketin açıklamasına göre, küresel çelik fiyatlarındaki artışın yanı sıra, şirketin üretim verimliliğinde yaptığı iyileştirmeler ve ürün ile müşteri portföyünün genişlemesi birinci çeyrekte şirketin kârlılığını olumlu etkiledi. Pandemi sonrası toparlanma süreciyle çelik piyasalarındaki talep artışı, şirketin toplam satışlarını ve kârını artırdı. Kardemir, katma değerli ürün üretimine yöneldiğinden önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir bir büyüme ve kârlılık kaydedeceğine inanıyor.