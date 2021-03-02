Kardemir’in satış gelirleri 2020 yılında arttı

Salı, 02 Mart 2021 11:05:05 (GMT+3) | İstanbul

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir) 2020 yılının tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

2020 yılında Kardemir bir önceki yıl kaydedilen 80,64 milyon TL net kâra kıyasla 60,65 milyon TL net kâr açıkladı. Aynı dönemde şirket, bir önceki yıl kaydedilen 247,26 milyon TL faaliyet kârına kıyasla 543,65 milyon TL faaliyet kârı bildirirken, satış gelirleri yıllık %23,8 artışla 7,52 milyar TL oldu.

Söz konusu dönemde, şirketin konsolide AVFÖK’ü 2019 yılında kaydedilen 665,95 milyon TL’ye kıyasla 1,26 milyar TL seviyesinde kaydedilirken, AVFÖK marjı bir önceki yıl kaydedilen %11’den %16,8 seviyesine yükseldi. Bununla birlikte şirket satış hacminin yıllık bazda %5,8 artış göstererek 2,37 milyon mt olduğunu bildirdi.

2020 yılında, şirketin ham çelik üretimi yıllık %11,6 artarak 2,50 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %10,1 artışla 2,27 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Corona virüsü nedeniyle alınan önlemlerin ardından Kardemir yılın dördüncü çeyreğinde toparlanma gösterdi. Şirket dördüncü çeyrekte diğer çeyreklere kıyasla operasyonel ve finansal açıdan iyileşme gösterdi.

Kardemir açıklamasında, “Kardemir olarak 2020 yılında yaptığımız çeşitli işlemlerle şirketimizin döviz pozisyon açığı belirgin ölçüde azaltılmıştır. Kardemir, 2020 yılında personel sayısını konsolide bazda 147 kişi artırmıştır. Temel göstergeler ve beklentiler, 2021 yılının daha iyi bir yıl olacağını göstermektedir,” diye belirtti.