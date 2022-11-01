Kardemir’in net kârı ve satış gelirleri Ocak-Eylül döneminde arttı

Salı, 01 Kasım 2022 10:54:34 (GMT+3) | İstanbul

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir) bu yılın ilk dokuz ayına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk dokuz ayında, Kardemir bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 2,13 milyar TL net kâra kıyasla 2,39 milyar TL net kâr kaydetti. Aynı dönemde şirket yıllık %1,5 artışla 2,91 milyar TL faaliyet kârı bildirirken, satış gelirleri yıllık %95,8 artışla 19,68 milyar TL oldu.

Söz konusu dönemde, şirketin ham çelik üretimi yıllık %13,3 düşerek 1,62 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %15,5 düşüşle 1,45 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte şirket satış hacminin yıllık bazda %13 düşüş göstererek 1,52 milyon mt olduğunu bildirdi.