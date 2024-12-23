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Kardemir yenilenen enerji dağıtım merkezini faaliyete aldı

Pazartesi, 23 Aralık 2024 11:11:31 (GMT+3)   |   İstanbul

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), modernize edilen 3,3 KW’lık ana enerji dağıtım merkezini devreye aldığını duyurdu.

Gelişmiş teknolojiler kullanılarak yenilenen ve entegre enerji izleme sistemiyle donatılan ana enerji dağıtım merkezi sayesinde Kardemir, üretim süreçlerini daha güvenli ve sürdürülebilir hala getirebilecek. Bununla birlikte enerji kesintilerinden kaynaklı üretim kayıplarını en aza indirgeyerek verimliliğini artırabilecek, arıza riskini azaltabilecek ve uzun vadede işletme maaliyetlerini düşürebilecek.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım  Kardemir 

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