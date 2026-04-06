Kardemir 2 No’lu sürekli döküm makinesini devreye aldı, katma değerli üretimi artırmayı hedefliyor

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), 3 Nisan 2026 tarihinde, şirketin 89. kuruluş yıl dönümünde 2 No’lu sürekli döküm makinesini devreye aldığını duyurdu.

Söz konusu yatırımın, ikinci vakumlu gaz giderme ünitesi ve Sizing Block teknolojisinin kurulumunun tamamlanmasının ardından hayata geçirildiği bildirildi.

Katma değerli üretime odaklanılıyor

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Almanya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group tarafından tedarik edilen beş bantlı sürekli döküm makinesinin üretim kapasitesi yıllık 1,2 milyon mt seviyesinde yer alıyor. Ekipmanın, üç ebatta kare kütük, bir ebatta blum ve bir ebatta profil taslağı üretmek için tasarlandığı belirtiliyor.

Kardemir, söz konusu yatırımın portföyünde yüksek katma değerli ürünlerin payını artırma stratejisiyle uyumlu olduğunu vurguladı. Bununla birlikte toplam sıvı çelik üretimini 3 milyon mt seviyesine çıkarmayı hedeflediğinin altını çizdi. Öte yandan yeni sürekli döküm makinesi ve tamamlayıcı yatırımların, ürün kalitesini ve operasyonel verimliliği önemli ölçüde iyileştirmesinin beklendiği aktarıldı.