Kardemir önümüzdeki 5 yılda 1,5 milyar $ yatırım yapacak

Cuma, 16 Şubat 2024 15:16:45 (GMT+3) | İstanbul

Yerel basında yer alan haberlere göre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Kardemir) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir şirketin sürdürülebilir rekabet gücünü artıracak finansal sistem, katma değerli ürünler ve kârlılık odak noktası olmak üzere gelecek 5 yıl içerisinde yaklaşık 1,5 milyar $ yatırım yapacağını açıkladı. Demir şirketin mevcut 2,5 milyon mt seviyesindeki ham çelik üretimini kısa zamanda 3,5 milyon mt’a çıkarmayı hedeflediğini, katma değerli çelik üretimini ise önümüzdeki 5 yıl içerisinde iki katına çıkarmayı planladığını ifade etti.

Yeni pazarlara açılma hedefleri olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı, pazar paylarını da %9’dan %12’ye yükseltmeyi hedeflediklerini aktardı. Buna ek olarak 2006-2023 yılları arasında çevre yatırımlarına yaklaşık 160 milyon $ harcayan şirketin bu yıl çevre yatırımlarına yaklaşık 40 milyon $ bütçe ayırdığı bildirildi. Kardemir karbon emisyonunu 2030 yılına kadar %15 azaltmayı ve 2053 yılına kadar karbonsuz üretim gerçekleştirmeyi hedefliyor. Öte yandan enerji yatırımlarının devam ettiğini söyleyen Demir 2026 yılının sonuna kadar 250 megavatlık yenilenebilir enerji üretimi gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Ayrıca şirketin yaklaşık 10 milyon $’lık bir bütçeyi AR-GE’ye yönlendirdiğini belirten Demir, özel endüstri bölgesi olmakla ilgili girişimleri bulunduğunu ifade etti.