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Kardemir SMS Group'tan yeni sürekli döküm makinesi aldı

Salı, 18 Şubat 2025 12:28:41 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, Türk çelik üreticisi Kardemir’in Karabük’teki tesisinde üretimi geliştirmek için yeni bir beş bantlı sürekli döküm makinesi sipariş ettiğini duyurdu. 2025 yılının sonunda devreye girmesi beklenen döküm makinesi yıllık 1,2 milyon mt üretim kapasitesine sahip.

Üç ebatta kare kütük, bir ebatta blum ve bir ebatta profil taslağı üretmek için tasarlanmış olan beş bantlı sürekli döküm makinesi ile Kardemir üretim kabiliyetini geliştirip değişen taleplere yanıt verebilecek. 10,25 metre yarıçaplı makinenin inşaat çeliği ve yüksek karbonlu ray da dahil olmak üzere farklı kalitelerde çelik üretme imkanı bulunuyor. Döküm makinesinde kullanılan SMS teknolojisi üretilen ürünlerin kalitesini artıracak birkaç özellik içeriyor.

SMS Group sipariş kapsamında döküm makinesi ile birlikte CONVEX kalıp boruları, CONSTIR elektromanyetik karıştırıcılar, CONDRIVE salınım yöneticisi ve gelişmiş otomasyon sistemleri sağlayacak.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Yatırım  Kardemir 

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