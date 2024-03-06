Kardemir katma değerli ürün portföyünü genişletmek için yatırım yapacak

Çarşamba, 06 Mart 2024 16:04:24 (GMT+3) | İstanbul

Bloomberg HT’ye konuşan Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Kardemir) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir, katma değerli nihai mamul portföyünü genişletme stratejisi kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla bir yandan kapasiteyi artırırken diğer yandan nihai mamullerde ürün cinsi, piyasadaki talep ve katma değere odaklanmayı planladıklarını ifade etti.

Buna ek olarak şirketin Zonguldak’ta bulunan Filyos limanında ve limanın çevresinde yatırım gerçekleştirmeyi hedeflediğini belirten Demir, limanın lojistik anlamda şirkete büyük katkı sağlayacağını söyledi. Olası bir liman yatırımının mümkün olduğunca düşük maliyetli ve mevcut kaynakların en optimum şekilde kullanılarak yapılmasına öncelik vereceklerini ifade eden Demir, Filyos limanından gözlerini ayırmadıklarını aktardı.

Yeni yüksek fırın yatırımı geleceğini belirten Demir, yeni teknolojilerin kullanılacağı bu fırınla şirketin üretiminin 3,5 milyon mt üzerine çıkacaklarını hatta 4 milyon mt’u zorlayacaklarını ifade etti. Öte yandan yetkili Kardemir’in net sıfır emisyon hedefine paralel olarak rüzgâr ve jeotermal enerjisine yönelik büyük yatırımlara başlayacaklarını söyledi.