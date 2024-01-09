Kardemir 2024’te yeni fırın yatırımlarına odaklanacak, maden sahası açabilir

Salı, 09 Ocak 2024 14:37:45 (GMT+3) | İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Kardemir) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir 2024’ün şirket için yatırımlar yılı olacağını ve üretim hacmini artırmak üzere yeni fırın yatırımlarına odaklanılacağını ifade etti. İniş ve çıkışların bulunduğu çelik sektöründe rekabetçi olmanın önemine dikkat çeken Demir, maden sahası açılması, zenginleştirilmiş cevherin taşınması, daha katma değerli ürünler üretilmesi, bilimsel çalışmalar ve istihdam edilecek potansiyel insan kaynağının yetiştirilmesi konularının şirketin gündeminde olduğunu bildirdi.

Kardemir’in maden sahası olmadığını hatırlatan Demir, şirketin yerel cevher kullandığını, mevcut işletmecilerle uzun vadeli stratejik iş birlikleri yapmak ve maden sahası açmak için çalışmalar yürüteceğini belirtti. Öte yandan yeşil çelik üretiminde başka ülkelere muhtaç kalmak istemediklerini ifade eden yönetim kurulu başkanı, yeşil çelik üretim teknolojilerinde öncü olarak söz konusu teknolojileri başka ülkelerde kurması gerekenin Türkiye olduğunu söyledi.

Buna ek olarak şirketin yalnızca demir yolu segmentinde faaliyet gösterdiğini söyleyen yönetim kurulu başkanı, ülkedeki lojistik problemlerin şirketi de etkilediğini sözlerine ekledi.