Kardemir vasıflı çelik kalitelerine yönelik yeni KOCKS RSB hattında ilk üretimi gerçekleştirdi

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), yeni nesil KOCKS Reducing & Sizing Block (RSB) hattında ilk üretimi başarıyla tamamladığını duyurdu. Söz konusu yatırımın, katma değerli çelik üretimini artırma stratejisinde önemli bir adım olduğunu bildirdi.

Şirketin çubuk ve kangal haddehanesine entegre edilen yatırımın, vasıflı çelik üretim kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan önemli bir modernizasyon projesi niteliği taşıdığı ifade edildi. İlk üretimin hedeflenen tolerans ve ovallik değerleri içerisinde başarıyla gerçekleştirilmesi sonucu hattın ürün kalitesi ve proses güvenilirliği açısından yüksek performans sunduğu aktarıldı. Aynı zamanda yeni tesiste gelişmiş proses optimizasyon sistemleri, hat içi ölçüm teknolojileri, otomatik ayar mekanizmaları ve gerçek zamanlı veri izleme altyapısının bulunduğu vurgulandı.

Vasıflı çelik üretim kapasitesi genişliyor

KOCKS RSB hattının devreye alınmasıyla birlikte Kardemir, geniş bir yelpazede yüksek hızlarda yüksek katma değerli ürünler üretebilecek ileri teknolojiye sahip bir altyapıya ulaştığının altını çizdi.

Yeni ekipmanın 20-105 mm çap aralığında özel çubuk kalitesi üretimine imkân tanıdığı dile getirildi. Bununla birlikte 20-56 mm çap aralığında kalın kangal üretimi de gerçekleştirebildiğine dikkat çekildi. Bu sayede şirketin, müşterilerin hassasiyet ve kalite konusundaki taleplerine daha etkin şekilde cevap verebileceği aktarıldı.

Kardemir, yeni üretim kabiliyetlerinin özellikle otomotiv, demir yolu, makine imalatı ve inşaat gibi yüksek performanslı çelik ürünleri gerektiren sektörlerdeki konumunu güçlendireceğini belirtti.

Modernizasyon ve ihracat stratejisinin önemli parçası

Artan ölçü hassasiyeti ve üretim esnekliği sayesinde Kardemir, yalnızca mevcut ürünlerinin rekabet gücünü artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda daha yüksek katma değerli çelik üretim kapasitesini genişleteceğini vurguladı.

Şirket, yeni hattın devreye girmesiyle birlikte ihracat pazarlarındaki konumunu güçlendirmeyi, yüksek kaliteli çelik ürünlerine yönelik artan küresel talebe daha etkili bir şekilde yanıt vermeyi ve Türkiye’nin yüksek kaliteli çelik üretim kapasitesine katkıda bulunmayı hedeflediğini kaydetti.