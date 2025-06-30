Kardemir ikinci vakum tesisi yatırımını tamamladı

Entegre çelik üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), sanayi ve ulaşım sektörleri açısından kritik iki yatırımını başarıyla tamamladığını açıkladı. İkinci vakum tesisi yatırımıyla üretim kapasitesini artıran şirketin gerçekleştirdiği ham teker üretimi raylı, sistemlerde dışa bağımlılığı azaltma hedefine paralel.

Şirketin ray profil ve çubuk kangal haddehanelerinde üretilen özel kaliteler ile demir yolu tekeri gibi stratejik ürünlerin ihtiyaç duyduğu vakumlu çelik üretimine yönelik inşa edilen ikinci vakum tesisi, şirketin katma değeri yüksek ürünlerin sürdürülebilir şekilde üretilmesi açısından büyük önem taşıyor. İkinci vakum tesisi, yıllık bir milyon ton üretim kapasitesiyle şirketin özellikle otomotiv ve makine imalatı gibi yüksek kalite beklentisi olan sektörlere yönelik üretim kabiliyetini önemli ölçüde artırdı.

Öte yandan Kardemir, yeni ürün geliştirme faaliyetleri kapsamında demir yolu tekeri üretim tesisinde M3 metro tekeri ile 1.250 mm lokomotif tekerinin ham teker üretimini gerçekleştirdi.