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Kardemir Çelik halka arzını tamamladı, büyüme hedeflerini açıkladı

Pazartesi, 03 Ağustos 2026 15:52:30 (GMT+3)   |   İstanbul

İzmir merkezli çelik üreticisi Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. halka arz sürecini tamamlayarak 31 Temmuz 2026 itibarıyla KARCL koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere şirketin halka arzında, A1 Capital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından 22-24 Temmuz 2026 tarihlerinde talep toplandı.

Ergun: Halka arz geliri yatırımlarda kullanılacak

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Kardemir Çelik'in yüksek üretim kapasitesi, uluslararası standartlardaki üretim kalitesi ve ihracat odaklı büyümesiyle metal sanayisinin önde gelen şirketleri arasında yer aldığını söyledi.

Ergun, şirketin halka arzdan elde edeceği geliri hammadde tedariki ve tesis yatırımlarında kullanacağını belirterek halka arzın sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diledi.

Karalp: Büyümemizi hızlandıracağız

Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Önder Karalp ise son yıllarda üretim kapasitesini artıran, teknolojiyi güçlendiren ve rekabet gücünü yükselten önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirtti.

Karalp, önümüzdeki dönemde şirketin büyümesini hızlandırmayı, verimliliğini artırmayı ve daha fazla değer üretmeyi hedeflediklerini ifade ederek, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasındaki konumlarını daha üst sıralara taşımayı amaçladıklarını söyledi.

Şirketin uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmaya ve yeni iş birlikleri geliştirmeye devam edeceğini kaydeden Karalp, Kardemir Çelik markasını küresel ölçekte daha güçlü bir oyuncu haline getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Halka arza dört kat talep geldi

Halka arz sürecine yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Karalp, arz edilen paylara toplam arz büyüklüğünün dört katından fazla talep geldiğini açıkladı.

Şirketin halka arzı sonucunda 814.853 yeni yatırımcının ortak olduğunu ifade eden Karalp, bu güvene daha fazla üretim, şeffaflık ve sürdürülebilir büyümeyle karşılık vereceklerini söyledi.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Görüş 

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