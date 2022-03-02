Kardemir 2021’de rekor seviyede kâr açıkladı

Çarşamba, 02 Mart 2022 10:05:08 (GMT+3) | İstanbul

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir) 2021 yılına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Yılın tamamında Kardemir bir önceki yıl kaydedilen 60,65 milyon TL net kâra kıyasla 3,85 milyar TL net kâr açıkladı. Aynı dönemde şirket bir önceki yıl kaydedilen 543,65 milyon TL faaliyet kârına kıyasla 4,79 milyar TL faaliyet kârı bildirirken, satış gelirleri yıllık %96,3 artışla 14,76 milyar TL oldu.

Söz konusu dönemde şirketin ham çelik üretimi yıllık %2,3 düşerek 2,44 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %1,5 düşüşle 2,23 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Açıklamaya göre şirket 2021 yılını tarihinin en yüksek kârlılığı ile tamamladı. Söz konusu yılda şirketin AVFÖK’ü yıllık %288 artışla 4,9 milyar TL seviyesine yükseldi. Kardemir yurt içi satışlarının yanı sıra ihracat satışlarına da hız verdiğini, katma değerli ürün üretimi konusunda ürün geliştirme çalışmalarına devam ettiğini ifade etti. Şirket demir yolu rayı ve tekerleği üretim tesisleriyle ülkeye ithal ikame fırsatı sunduğunu belirtti. Kardemir konverter kapasite artırımı ve yüksek fırın yenileme çalışmaları gibi üretim artışına yönelik tesis yatırımlarına da devam ediyor.