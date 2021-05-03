Kanada’nın sanayi ürünleri ve hammadde fiyatları Mart ayında arttı

Pazartesi, 03 Mayıs 2021 10:42:24 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Mart ayında, Kanada’nın Sanayi Ürünleri Fiyat Endeksi (IPPI) aylık 1,6 ve yıllık %10; Hammadde Fiyatları Endeksi (RMPI) ise aylık %2,3 ve yıllık %34,7 arttı.

Mart ayında IPPI %1,6 artarak üst üste dördüncü ay artış kaydetmiş oldu. Enerji ve petrol ürünleri hariç IPPI %1,3 arttı. 21 büyük emtia grubunun 14’ü artarken 6’sı düştü ve 1’i sabit kaldı.

IPPI, 1995 yılının Ocak ayında kaydedilen %10,4 artışa kıyasla en büyük artışı göstererek yıllık %10 arttı. Enerji ürünleri ve petrol ürünleri hariç ise %8,1 arttı. IPPI’nin yıllık artışın nedeni çoğunlukla,%68,2 artış kaydeden kereste ve diğer ahşap ürün fiyatları, %32,4 artış kaydeden enerji ve petrol ürünleri fiyatları ve %29,3 artış kaydeden birincil demir dışı metal ürün fiyatları oldu.

RMPI ise Mart ayında %2,3 artarak üst üste altıncı ay artış kaydetmiş oldu. Enerji ve petrol ürünleri hariç RMPI %0,5 arttı. 6 büyük emtia grubunun 5’i artarken, 1’i düştü.

RMPI, 1981 yılının Ocak ayında kaydedilen artışa kıyasla en büyük artışı göstererek yıllık %34,7 arttı. Ham enerji ürünleri haricinde %16 arttı. RMPI’nin yıllık artışının nedeni çoğunlukla, %91,7 artış kaydeden ham enerji ürünleri fiyatları, %19,7 artış kaydeden cevher, konsantre ve hurda fiyatları ve %31,5 artış kaydeden ekin fiyatları oldu.