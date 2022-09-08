Kanada’nın dış ticaret fazlası Temmuz ayında 4,1 milyar $’a geriledi

Perşembe, 08 Eylül 2022 09:36:06 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın mal ihracatı bu yılın Temmuz ayında %2,8, mal ithalatı ise %1,8 düştü. Bunun sonucunda dış ticaret fazlası Haziran ayında kaydedilen 4,9 milyar $’dan 4,1 milyar $’a geriledi.

Üst üste altı ay kaydedilen aylık artışların ardından toplam ihracat %2,8 düşüşle 68,3 milyar $’a geriledi. 11 ürün grubunun altısında düşüşler gözlendi. Toplam ihracat tonaj bakımından %1,7 arttı.

Temmuz ayında toplam ithalat %1,8 düşüşle 64,2 milyar $ seviyesine düşerek Ocak ayından bu yana ilk kez düşüş kaydetmiş oldu. 11 ürün grubunun yedisinde düşüşler gözlenirken, toplam ithalat tonaj bakımından %1,4 azaldı.

Söz konusu ayda ABD’ye yapılan ihracat kısmen ham petrol ve farmakolojik ürünler ihracatında meydana gelen düşüşlere bağlı olarak %2,2 azaldı. Öte yandan ABD’den yapılan ithalat %0,7 arttı. Böylelikle ABD ile yapılan dış ticaret fazlası bir önceki ay kaydedilen 13,3 milyar $’a kıyasla 11,8 milyar $ seviyesinde yer aldı.

ABD dışı ülkelerden yapılan ithalat %5,7 düştü. Hollanda (benzin), İsviçre (demirsiz metal ürünler), İngiltere (benzin) ve Hindistan’dan (çeşitli ürünler) yapılan ithalatta düşüşler meydana geldi.

Öte yandan ABD dışı ülkelere yapılan ihracat aynı ayda %4,8 azaldı. Hong Kong (altın) ve Güney Kore’ye (ham petrol, kömür ve potasyum) yapılan ihracattaki artış, İngiltere (altın ve ham petrol), Hollanda (farmakolojik ürünler ve demir cevheri), Avustralya (farmakolojik ürünler), Peru (dizel yakıt ve buğday) ve Çin’e (kömür ve bakır) yapılan ihracatta kaydedilen düşüşleri kısmen dengeledi.

ABD dışı ülkelerle yapılan dış ticaret açığı Haziran ayında kaydedilen 8,4 milyar $’a kıyasla 7,8 milyar $ seviyesinde yer aldı. Söz konusu seviye Ocak ayından bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu.