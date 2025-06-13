Kanada dampingli çelik ithalatına karşı yeni önlemler almayı planlıyor

Bloomberg’de yayımlanan bir habere göre Kanada Sanayi Bakanı Melanie Joly, hükümetin Kanada çelik sektörünü korumak için yakında dampingli çelik ithalatına karşı önlemler açıklamayı planladığını belirtti. Ülke, ABD’nin yeni vergilerinin ticareti Kanada’ya yönlendirmesi olasılığından endişe ediyor.

Önlemlerin, ABD’nin yeni vergilerinden etkilenen yerel üreticileri koruması ancak başka bir ticaret savaşı başlatmaktan kaçınması bekleniyor. Kanada yetkililerinin ABD ile ticaret ilişkisine yönelik müzakerelere devam ettiği bildirildi. Ayrıca Joly, hükümetin ülkedeki büyük altyapı projelerinde Kanada çeliğinin kullanılmasını teşvik edeceğini belirtti.

Geçtiğimiz yıl Kanada, küresel arz fazlasının ana kaynağı olan Çin’den gelen çelik ve alüminyum ürünlerine %25 ek vergi uygulamıştı.