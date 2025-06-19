ABD ve Kanada yeni ticaret anlaşması için 30 günlük süre belirledi

Basında çıkan haberlere göre Kanada Başbakanı Mark Carney ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 16 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen görüşmenin ardından taraflar önümüzdeki 30 gün içinde bir anlaşmaya varmak için müzakereleri sürdürmeyi kabul etti. Anlaşma yapılması sınır ötesi ticaret ve iki ticaret ortağı arasındaki jeopolitik bağlar güçlendirebilir.

Öte yandan Carney tüm vergilerin kaldırılmasını isterken, Trump en azından bazılarını korumak istiyor. Süregelen farklılıklara rağmen her iki lider de karşılıklı olarak faydalı bir anlaşma imzalamak konusunda iyimser. Geniş ABD pazarına erişim Kanada için hayati önem taşırken, ABD özellikle petrol ve metal olmak üzere Kanada’dan hammadde ithalatına ihtiyaç duyuyor. Bu da her iki ülkedeki ekonomik istikrar için iş birliğini zorunlu kılıyor.

Geçtiğimiz hafta Carney, müzakereler başarısız olursa Kanada’nın ABD’nin vergilerine karşı misilleme yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Mayıs ayında gerçekleştirilen toplantıda Trump, Kanada’dan çelik ve alüminyum ithalatına getirilen %25’lik vergilerin de bulunduğu tüm vergilere devam etmeye niyetli olduğunu ve USMCA anlaşmasının gözden geçirilmesi konusunda kararlılığını sürdürdüğünü belirtmişti.