Kanada’nın dış ticaret fazlası Şubat ayında devam etti

Perşembe, 08 Nisan 2021 12:24:18 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından açıklanan verilere göre, Şubat ayında Kanada’nın ticari ihracatı %2,7 düşerken, ithalatı da %2,4 azaldı. Sonuç olarak, Kanada’nın ticaret fazlası Ocak ayında kaydedilen 1,2 milyar $’dan 1 milyar $’a geriledi.

Şubat ayında Kanada’nın motorlu taşıt ihracatı %10,2 düşüşle 6,1 milyar $ oldu. Söz konusu ayda binek araç ve kamyonet ihracatı, Kanada’daki birçok otomobil tesisi yarı iletken parça eksikliği nedeniyle üretimini yavaşlatmak zorunda kaldığı için %11,5 düşerken, motor ve motor parçaları ihracatı %7,9 azaldı. Şubat ayında motorlu taşıt ithalatı ise %7,8 düşüşle 8 milyar $ oldu.

Şubat ayında Kanada’nın toplam ihracatı, Ocak ayında %8,2 artmasının ardından %2,7 düşerek 49,9 milyar $ seviyesinde yer aldı. En büyük düşüşler, metal ve metal olmayan madeni ürünler, motorlu taşıtlar ve parçaları, uçak ve diğer ulaşım ekipmanları ile parçalarında görüldü. Toplam ihracat tonaj bakımından %3,8 düşüş gösterdi. Şubat ayında metal cevher ve metal olmayan madeni ürünlerin ihracatı, çoğunlukla demir cevheri ihracatında %39,8 düşüş görülmesi nedeniyle %26,7 azaldı. Demir cevheri ihracatı, 2020 yılında Covid-19 salgınına rağmen %16,8 arttı ve çoğunlukla uluslararası piyasadaki yüksek demir cevheri talebi nedeniyle de bu yılın Ocak ayında rekor kırdı.

Şubat ayında Kanada’nın toplam ithalatı %2,4 düşüşle 48,8 milyar $ seviyesinde yer alarak, geçen yılın Ağustos ayından bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Söz konusu ayda, en büyük düşüş motorlu taşıtlar ve parçaları ithalatında görülürken, bunu enerji ürünleri takip etti. Şubat ayında toplam ithalat tonaj bakımından %3,5 düşüş gösterdi.

Şubat ayında ABD dışındaki ülkelere yapılan ihracat, üst üste beş ay artış göstermesinin ardından %11,7 düşerek 12,5 milyar $ seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda, ABD dışındaki ülkelerden yapılan ithalat ise %3,6 düşüş kaydetti.

Şubat ayında Kanada’nın ABD dışındaki ülkelerle yaptığı ticarette verilen açık, Ocak ayında kaydedilen 4,7 milyar $’a kıyasla 5,7 milyar $’a yükseldi.

Şubat ayında Kanada’nın ABD’ye yaptığı ihracat, Ocak ayında %10,5 artış göstermesinin ardından %0,8 artarak 37,4 milyar $ olurken, ABD’den yapılan ithalat %1,7 düşüşle 30,6 milyar $ seviyesinde yer aldı.