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Kanada'nın dış ticaret fazlası Şubat ayında 2,7 milyar $’a geriledi

Çarşamba, 06 Nisan 2022 10:23:16 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın mal ithalatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayında kaydedilen %7,5 düşüşün ardından %3,9 artış gösterdi. Öte yandan mal ihracatı ise çoğunlukla enerji ürünleri ihracatındaki artışa bağlı olarak %2,8 arttı. Bunun sonucunda dış ticaret fazlası Ocak ayında kaydedilen 3,1 milyar $’dan 2,7 milyar $’a geriledi.

Şubat ayında toplam ithalat %3,9 artışla 56,1 milyar $ seviyesinde yer aldı. Söz konusu artış Ocak ayında kaydedilen %7,5 düşüşü kısmen dengeledi. 11 ürün grubunun 9’unda artışlar kaydedilirken, söz konusu ürün gruplarının 8’i 100 milyon $’dan fazla arttı. Toplam ithalat tonaj bakımından %2 yükseldi.

Toplam ihracat %2,8 artışla 58,7 milyar $’a yükselirken, 11 ürün grubunun 8’inde artışlar kaydedildi. Söz konusu ürün grupları 100 milyon $ arttı. Aynı ayda enerji dışı ürünlerin ihracatı %1,2 yükseldi. Fiyatlar ihracatta kaydedilen aylık bazdaki yükselişe önemli bir katkı sağladı. Toplam ihracat tonaj bakımından %0,6 arttı.

Öte yandan ABD dışı ülkelerden yapılan ithalatta %10,8 artış gözlendi. Çin’den yapılan ithalat %26,9 ile en yüksek artışı gösterdi. COVID-19 test kitleri gibi farmakolojik ürünler dahil olmak üzere pek çok ürün grubu söz konusu artışta etkili oldu. Normalde Çin’den yapılan ithalat Çin Yeni Yılı nedeniyle düşüş gösterse de yeni yılın bu yıl Şubat ayının başında kutlanmış olması Çin’den yapılan ithalatın artmasına katkı sağladı.

Aynı ayda ABD dışı ülkelere yapılan ihracat %8,1 yükseldi. Hindistan (uçak), Brezilya (potasyum), Tayvan (kömür), Çin (çeşitli ürünler) ve İtalya’ya (farmakolojik ürünler ve ham petrol) yapılan ihracat söz konusu artışta etkili oldu.

ABD dışı ülkelerle yapılan dış ticaret açığı Ocak ayında kaydedilen 6,6 milyar $’a kıyasla 7,7 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda ABD’ye yapılan ihracat %1,3 artarken, ABD’den yapılan ithalat %0,1 düşüş gösterdi. Böylelikle ABD ile yapılan dış ticaret fazlası bir önceki ay kaydedilen 9,7 milyar $’a kıyasla 10,3 milyar $’a çıkarak 2005 yılının Aralık ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika ticaret 

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