Kanada’nın dış ticaret fazlası Nisan ayında 1,5 milyar $’a geriledi

Çarşamba, 08 Haziran 2022 09:48:51 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın mal ithalatı ve ihracatı bu yılın Nisan ayında, iki ay üst üste kaydedilen sert artışların ardından ithalat ve ihracatın artış hızının düşmesiyle yavaşladı. Bunun sonucunda dış ticaret fazlası Mart ayında kaydedilen 2,3 milyar $’dan 1,5 milyar $’a geriledi.

Şubat ayında kaydedilen %5,1 ve Mart ayında kaydedilen %7,8 artışın ardından toplam ithalat söz konusu ayda %1,9 artarak 62,8 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Toplam ihracat %0,6 artışla 64,3 milyar $’a yükselerek üst üste dört ay artmış oldu. Bu yılın başından bu yana ihracat %12,8 artmış olsa da fiyatlara göre düzenlendiğinde toplam ihracat tonaj bakımından %4,9 düştü.

Aynı ayda ABD’den yapılan ithalat kısmen petrol ürünleri ithalatında kaydedilen artışa bağlı olarak %4,4 yükseldi. ABD’ye yapılan ihracat %2,1 artışla üst üste dört ay aylık bazda artmış oldu. Böylelikle ABD ile yapılan dış ticaret fazlası bir önceki ay kaydedilen 12,2 milyar $’a kıyasla 11,6 milyar $’a düştü.

Öte yandan ABD dışı ülkelerden yapılan ithalat Çin’den yapılan ithalatta kaydedilen sert düşüşe bağlı olarak %1,9 azaldı. Şanghay’da pandemi kapsamında uygulanan tam karantina söz konusu düşüşte etkili oldu. Çin’den yapılan ithalatın aylık bazda düşüş göstermesine rağmen Ocak ayına kıyasla %36,4 arttığı gözlendi.

Nisan ayında ABD dışı ülkelere yapılan ihracat %4,7 düştü. İngiltere (altın), Güney Kore (bakır cevheri), Fransa (kanola ve hava taşıtı) ve İspanya’ya (farmakolojik ürünler) yapılan ihracatta kaydedilen düşüş ABD dışı ülkelere yapılan ihracatın azalmasında etkili oldu.

ABD dışı ülkelerle yapılan dış ticaret açığı Mart ayında kaydedilen 9,9 milyar $’a kıyasla 10,1 milyar $ seviyesinde yer aldı.