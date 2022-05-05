Kanada’nın dış ticaret fazlası Mart ayında 2,5 milyar $’a geriledi

Perşembe, 05 Mayıs 2022 09:58:43 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın mal ithalatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayında kaydedilen %4,8 artışın ardından %7,7 arttı. Öte yandan mal ihracatı ise %6,3 yükseldi ve söz konusu artışın yarısından fazlasına enerji ürünleri ihracatı katkı sağladı. Bunun sonucunda dış ticaret fazlası Şubat ayında kaydedilen 3,1 milyar $’dan 2,5 milyar $’a geriledi.

Mart ayında toplam ithalat %7,7 artışla 61,1 milyar $ seviyesinde yer aldı. 11 ürün grubunun 9’unda artışlar kaydedilirken, söz konusu ürün gruplarının 8’i 100 milyon $’dan fazla arttı. Toplam ithalat tonaj bakımından %7 yükseldi.

Toplam ihracat %6,3 artışla 63,6 milyar $’a yükselerek Şubat ayında kırılan rekoru yaklaşık 4 milyar $ geçti. Enerji ürünleri hariç ihracat %4 arttı. Fiyatlar ihracatta kaydedilen aylık bazdaki yükselişe önemli bir katkı sağladı. Toplam ihracat tonaj bakımından %1,1 arttı.

Aynı ayda ABD’ye yapılan ihracat çoğunlukla ham petrol ihracatındaki artışla birlikte %7,7 yükselirken, ABD’den yapılan ithalat da çoğunlukla enerji ürünleri ve motorlu araçlar ve parçaları ithalatındaki artışa bağlı olarak %5,4 artış gösterdi. Böylelikle ABD ile yapılan dış ticaret fazlası bir önceki ay kaydedilen 10,9 milyar $’a kıyasla 12,6 milyar $’a çıkarak şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan ABD dışı ülkelerden yapılan ithalat %11,5 artışla 24,5 milyar $ seviyesine yükseldi. Çin’den yapılan ithalat %39,4 ile en yüksek artışı gösterdi. Bilgisayar ve cep telefonu, endüstriyel makine ve tüketim malları Çin’den en çok ithal edilen ürünler arasında yer aldı.

Mart ayında ABD dışı ülkelere yapılan ihracat %1,9 artışla 14,4 milyar $ seviyesinde yer alarak rekor kırdı. İngiltere (altın), İspanya (farmakolojik ürünler, Güney Kore (kömür) ve Almanya’ya (çeşitli ürünler) yapılan ihracat artış kaydetti.

ABD dışı ülkelerle yapılan dış ticaret açığı Şubat ayında kaydedilen 7,9 milyar $’a kıyasla 10,1 milyar $ seviyesinde yer aldı.