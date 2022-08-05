Kanada’nın dış ticaret fazlası Haziran ayında 5 milyar $’a çıktı

Cuma, 05 Ağustos 2022 09:31:42 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın mal ihracatı bu yılın Haziran ayında çoğunlukla ham petrol ve altın ihracatına bağlı olarak %2, mal ithalatı ise çoğunlukla enerji ürünleri ithalatına bağlı olarak %1,7 arttı. Bunun sonucunda dış ticaret fazlası Mayıs ayında kaydedilen 4,8 milyar $’dan 5 milyar $’a yükseldi.

Toplam ihracat %2 artışla 69,9 milyar $’a yükselerek üst üste altı ay artış kaydetmiş oldu. 11 ürün grubunun sekizinde artışlar gözlendi. Toplam ihracat tonaj bakımından %2,2 arttı.

Haziran ayında toplam ithalat %1,7 artışla 64,9 milyar $ seviyesine çıkarak üst üste beş ay artış kaydetmiş oldu. Toplam ithalat tonaj bakımından %0,3 azaldı.

Söz konusu ayda ABD’ye yapılan ihracat %1,2, ABD’den yapılan ithalat %2,6 arttı. Böylelikle ABD ile yapılan dış ticaret fazlası bir önceki ay kaydedilen 13,6 milyar $’a kıyasla 13,2 milyar $ seviyesinde yer alarak en yüksek ikinci seviye olarak kayıtlara geçti.

ABD dışı ülkelere yapılan ihracat aynı ayda %4,5 arttı. Çin (kömür, bakır ve potasyum), Avustralya (farmakolojik ürünler) ve Hollanda’ya (farmakolojik ürünler) yapılan ihracatta büyük artışlar kaydedildi.

Öte yandan ABD dışı ülkelerden yapılan ithalat %2 yükseldi. Hindistan (çeşitli ürünler), İngiltere (benzin), İsviçre (demirsiz metal ürünler) ve Brezilya’dan (çeşitli ürünler) yapılan ithalattaki artış, Almanya (motorlu taşıtlar) ve Suudi Arabistan’dan (ham petrol) yapılan ithalattaki düşüşü neredeyse tamamen dengeledi.

ABD dışı ülkelerle yapılan dış ticaret açığı Mayıs ayında kaydedilen 8,8 milyar $’a kıyasla 8,2 milyar $ seviyesinde yer aldı.