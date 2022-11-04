Kanada’nın dış ticaret fazlası Eylül ayında 1,1 milyar $’a çıktı

Cuma, 04 Kasım 2022 10:10:52 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın mal ihracatı bu yıl Eylül ayında %1,3, mal ithalatı ise %0,4 artış kaydetti. Bunun sonucunda dış ticaret fazlası Ağustos ayında kaydedilen 550 milyon $’dan 1,1 milyar $’a yükseldi.

Eylül ayında cevher ve maden ihracatında kaydedilen %11,4’lük düşüş toplam ihracattaki artışı kısmen dengeledi.

Eylül ayında toplam ithalat %0,4 artışla 65,2 milyar $ seviyesine çıktı. 11 ürün grubunun 6’sında artış görüldü. Toplam ithalat tonaj bakımından %0,8 azaldı. Söz konusu ayda makine, ekipman ve yedek parça ithalatı %4,1 artışla 7,7 milyar $’a ulaştı.

Söz konusu ayda, ABD’ye yapılan ihracat %0,4 düşerken, ABD’den yapılan ithalat ise %0,4 arttı. Sonuç olarak Kanada’nın ABD ile dış ticaret fazlası Ağustos ayında kaydedilen 10,2 milyar $’a kıyasla 9,8 milyar $’a gerileyerek, Aralık 2021’den bu yana kaydedilen en düşül seviye oldu.

ABD dışı ülkelere yapılan ihracat, Ağustos ayında kaydedilen %3,9 düşüşün ardından Eylül ayında %7 arttı. İngiltere (ham petrol ve altın), Çin (potaş, hububat) ve Hong Kong’a (altın ve ham petrol) yapılan ihracat en büyük artışları kaydetti.

Öte yandan ABD dışı ülkelerden yapılan ithalat %0,5 yükseldi. İtalya (sanayi makineleri), Meksika (çeşitli ürünler) ve Brezilya’dan (cevher, demir çelik) yapılan ithalattaki artış, Belçika (farmasötik ürünler) ve İsviçre’den (bakır) yapılan ithalattaki düşüşü kısmen dengeledi.

ABD dışı ülkelerle yapılan dış ticaret açığı Ağustos ayında kaydedilen 9,6 milyar $’a kıyasla 8,7 milyar $ seviyesinde yer aldı.