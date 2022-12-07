Kanada’nın dış ticaret fazlası Ekim ayında 1,2 milyar $ oldu

Çarşamba, 07 Aralık 2022 10:13:01 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın mal ihracatı bu yıl Ekim ayında %1,5 mal ithalatı ise %0,6 artış kaydetti. Bunun sonucunda dış ticaret fazlası Eylül ayında kaydedilen 670 milyon $’dan 1,2 milyar $’a yükseldi.

Ekim ayında toplam ihracat %1,5 artışla 67 milyar $ oldu. 11 ürün grubunun sekizinde artışlar görüldü. Toplam ihracat tonaj bakımından %0,1 yükseldi.

Toplam ithalat %0,6 artışla 65,8 milyar $ seviyesine çıktı. 11 ürün grubunun altısında artışlar görüldü. Ancak toplam ithalat tonaj bakımından %0,9 azaldı.

Söz konusu ayda başta Çin, Güney Kore ve İtalya olmak üzere ABD dışı ülkelere yapılan ihracat Ekim ayında %2,2 arttı. Çin’e ihracat kanola, yağlı tohum ve buğday ihracatında meydana gelen artışa bağlı olarak %25,4 yükselerek 3,3 milyar $ seviyesinde yer almaya başladı. İngiltere ve Hong Kong’a yapılan altın teslimatlarının azalması söz konusu artışları dengeledi.

ABD dışı ülkelerden yapılan ithalat %1,8 yükseldi. Belçika (farmasötik ürünler) ve Güney Kore’den (çeşitli ürünler) yapılan ithalat sertçe arttı. Bununla birlikte Çin’den (çeşitli ürünler) yapılan ithalat %3,7 azaldı.

Kanada’nın ABD dışı ülkelerle yapılan dış ticaret açığı Eylül ayında kaydedilen 8,7 milyar $’a kıyasla 8,8 milyar $’a yükseldi.

Öte yandan ABD’ye yapılan ihracat %1,3 artarken, ABD’den yapılan ithalat ise %0,1 azaldı. Sonuç olarak Kanada’nın ABD ile dış ticaret fazlası üst üste dört ay kaydedilen aylık düşüşlerin ardından Eylül ayında kaydedilen 9,3 milyar $’a kıyasla 10 milyar $’a çıktı.