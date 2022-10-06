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Kanada’nın dış ticaret fazlası Ağustos ayında 1,5 milyar $’a geriledi

Perşembe, 06 Ekim 2022 09:43:23 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın mal ihracatı bu yılın Ağustos ayında çoğunlukla enerji ürünleri ihracatında meydana gelen düşüş nedeniyle %2,9, mal ithalatı ise çoğunlukla motorlu taşıtlar ve parçaları ithalatındaki düşüşe bağlı olarak %1,7 azaldı. Bunun sonucunda dış ticaret fazlası Temmuz ayında kaydedilen 2,4 milyar $’dan 1,5 milyar $’a geriledi. Söz konusu seviye bu yıl içerisinde kaydedilen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Toplam ihracat Ağustos ayında %2,9 düşüşle 65,4 milyar $’a geriledi. 11 ürün grubunun yedisinde düşüşler gözlendi. Toplam ihracat tonaj bakımından %1,3 azaldı.

Ağustos ayında toplam ithalat %1,7 düşüşle 63,9 milyar $ seviyesine düşerek geçtiğimiz yılın Eylül ayından bu yana ilk kez üst üste iki ay düşüş kaydetmiş oldu. 11 ürün grubunun sekizinde düşüşler gözlenirken, motorlu taşıtlar ve parçaları ithalatı en büyük düşüşü kaydetti. Toplam ithalat tonaj bakımından %0,7 azaldı.

Söz konusu ayda, ABD’ye yapılan ihracat kısmen ham petrol ihracatında meydana gelen düşüşe bağlı olarak %2,5 azaldı. Öte yandan ABD’den yapılan ithalat kısmen motorlu taşıtlar ve parçaları ithalatında meydana gelen düşüşe bağlı olarak %3,3 düştü. Böylelikle ABD ile yapılan dış ticaret fazlası bir önceki aya kıyasla neredeyse değişiklik göstermeyerek 10,7 milyar $ seviyesinde yer almaya devam etti.

ABD dışı ülkelere yapılan ihracat aynı ayda %4,3 azaldı. Hong Kong (altın), Güney Kore (kömür ve ham petrol), İngiltere (ham petrol ve altın) ve Japonya’ya (buğday, kanola ve bakır) yapılan ihracat en büyük düşüşleri gösterdi.

Öte yandan ABD dışı ülkelerden yapılan ithalat %1,1 yükseldi. Güney Kore’den (kamyonet ve binek araç) yapılan ithalattaki düşüş, Çin (çeşitli ürünler) ve Belçika’dan (farmakolojik ürünler) yapılan ithalattaki artışı kısmen dengeledi.

ABD dışı ülkelerle yapılan dış ticaret açığı Temmuz ayında kaydedilen 8,3 milyar $’a kıyasla 9,2 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Ticaret 

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