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Kanada’nın dış ticaret açığı Kasım ayında 3,3 milyar $’a geriledi

Cuma, 08 Ocak 2021 14:15:24 (GMT+3)   |   San Diego
       

Statistics Canada tarafından açıklanan verilere göre, Kasım ayında Kanada’nın ihracatı %0,5 artarken, en büyük artış ise altın ihracatında kaydedildi. Endüstriyel makine, ekipman ve parça ithalatının daha düşük olmasına bağlı olarak ithalat %0,3 düştü. Bunun sonucunda, Kasım ayında Kanada’nın dış ticari açığı, Ekim ayında kaydedilen 3,7 milyar $’a kıyasla 3,3 milyar $’a geriledi.

Yılın başlarında birtakım önemli artış ve düşüşlerin ardından, Kanada’nın ticari faaliyetlerindeki değişim oranı Kasım ayında yavaşlarken toplam ticaret %0,1 arttı. Bu, 2020’deki en küçük aylık yüzde değişimi olarak kaydedildi.

Kasım ayında toplam ihracat %0,5 artışla 46,8 milyar $ olup, Şubat ayında belirlenen COVID-19 öncesi salgın sınırının 1,5 milyar $ altında kaldı. Bu büyümeye rağmen, 11 üründen 7’si düşüş bildirdi. Enerji dışı ihracat, Şubat ayı seviyelerine göre %0,2 artışla 39,9 milyar $’a çıktı. Reel (veya hacim) olarak, toplam ihracat %0,9 arttı.

Metal cevherleri ve metal olmayan minerallerin ihracatı da (+%26) Kasım ayında önemli ölçüde arttı. Bakır cevheri (+%84,6) ve demir cevheri (+%26,0) ihracatındaki artışlar bu ürün segmentindeki büyümeye güçlü bir katkıda bulundu.

Bu artışlar, düşük motorlu taşıt ve parça ihracatı (-%4,1) ile kısmen dengelendi. Ekim ayında %7,2’lik düşüşün ardından, otomobil ve kamyonet ihracatı (-%4) Kasım ayında tekrar düştü.

Toplam ihracat Kasım ayında %0,3 düşüşle 50,1 milyar $’a gerileyerek pandemi öncesi seviyelerin üzerinde kaldı. Bu, art arda beş aylık büyümenin ardından ilk düşüş oldu. Reel (veya hacim) olarak ithalat %0,7 düştü.

Kasım ayında endüstriyel makine, ekipman ve parçaların ithalatı yedi aydaki ikinci düşüşü yaşayarak %3,9 azalıp 5,3 milyar $’a geriledi. Nisan ayındaki %21,3 düşüşten bu yana, endüstriyel makine, ekipman ithalatı %28,0 arttı. Metal cevherleri ve metal olmayan minerallerin ithalatı Kasım ayında %11 azaldı. Aylık düşüşe rağmen, bu ürünün ithalatı 2019 yılının tamamına kıyasla 2020’de %5,9 arttı.

Kasım ayında, Kanada’nın ABD ile ticareti ile Kanada’nın diğer ülkelerle ticareti arasındaki farklı trend devam etti. Söz konusu ayda, Kanada’nın ABD hariç diğer ülkelerle yaptığı toplam ticaret %2,1 artarak 33,1 milyar $’a ulaştı. ABD ile toplam ticaret %1 düşüşle 63,8 milyar $’a geriledi, bu Haziran ayından beri görülen en düşük seviye oldu. Kasım ayında, ABD hariç ülkelerle toplam ticaret Şubat ayına kıyasla 3,4 milyar $ artarken, ABD ile toplam ticaret o ay gözlemlenen seviyelerin 4,8 milyar $ altında gerçekleşti. Bu açığın önemli bir kısmı, düşük enerji ürünleri ihracat ve ithalatının sonucunda ortaya çıktı.

Kasım ayında, ABD dışındaki ülkelere yapılan ihracat, son yedi ayda altıncı kez %7,4 arttı. Birleşik Krallık, rafine altın ihracatının artmasının bir sonucu, Kanada’nın ABD dışındaki ülkelere ihracatındaki büyümeye açık ara en fazla katkıda bulunan ülke oldu. ABD dışındaki ülkelerden Kasım ayında yapılan ithalat %1,3 azaldı. Peru, Güney Kore ve Almanya’dan yapılan ithalat en büyük düşüşleri kaydetti. Ekim ayında rekor seviyeye ulaştıktan sonra, rüzgar türbini ithalatındaki düşüşün %2,1 azalmasına rağmen, Çin’den yapılan ithalat yüksek kaldı. Kasım ayında Kanada’nın  ABD dışındaki ülkelerle olan ticari açığı, Ekim ayında kaydedilen 6,9 milyar $’dan 5,7 milyar $’a geriledi.

Kasım ayında, ABD’ye yapılan ihracat %2,2 düşerken, ithalat ise %0,3 arttı. Sonuç olarak, Kanada’nın ABD ile ticaret fazlası Ekim ayındaki 3,1 milyar $’dan 2,3 milyar $’a geriledi.

 


Etiketler: Kanada  Kuzey Amerika  ticaret  |  benzer haberler »


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