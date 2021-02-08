Kanada’nın dış ticaret açığı Aralık ayında 1,7 milyar $’a indi

Pazartesi, 08 Şubat 2021 10:06:58 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından açıklanan verilere göre, Kasım ayında Kanada’nın ticari ihracatı, %1,5 artarken, en büyük artış enerji ürünlerinde görüldü. İthalat ise tüketici ürünleri ithalatının düşmesine bağlı olarak %2,3 geriledi. Aralık ayında Kanada'nın dış ticari açığı, Kasım ayına göre azalarak 1,7 milyar $ ile 2020 yılı Haziran ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü.

2020 yılının tamamında, Kanada’nın ticaret açığı 2019 yılına kıyasla iki kattan fazla artarak 36,2 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Toplam ihracat %12,3 düşerken, ithalat ise %8,6 düştü. 2009 yılında görülen ekonomik krizde, yıllık ihracat %24,6, ithalat ise %15,7 düşmüştü.

Kasım ayında Kanada’nın toplam ihracatı %1,5 artışla 47,3 milyar $ olurken, 11 ürün grubunun 6’sında artış kaydedildi. Enerji dışı ürün ihracatı %0,1 yükseldi. Tonaj bakımından ise, ihracat %0,5 arttı.

Ülkenin toplam ithalat Aralık ayında, üst üste ikinci ay düşüş kaydederek %2,3 düşüşle 49 milyar $ oldu. Bu düşüş Mayıs ayından beri görülen en yüksek düşüş oldu. Tonaj bakımından, ithalat %1,5 azaldı.

Aralık ayında Kanada’nın ABD hariç diğer ülkelerle yaptığı ticaret, %1,6 artışla 13,9 milyar $ oldu. ABD hariç diğer ülkelerden yapılan ithalat %5,9 düştü. Bu düşüş, Haziran-Ekim arasında kaydedilen artışların ardından ikinci düşüş oldu. Kanada’nın ABD dışındaki ülkelerle yaptığı ticarette verilen açık Kasım ayında kaydedilen 5,8 milyar $’a kıyasla 4,4 milyar $’a indi.

Söz konusu ayda ABD’ye yapılan ihracat, çoğunlukla enerji ürünleri ihracatındaki artışa bağlı olarak %1,5 artarken, ABD’den yapılan ithalat %0,1 düştü. Sonuç olarak, Aralık ayında Kanada’nın ABD’ye yönelik ticaret açığı, Kasım ayında kaydedilen 2,2 milyar $’dan 2,8 milyar $ seviyesine yükseldi.

2020 yılının tamamında, ABD’ye yapılan ihracat %15,6 düşerken, ABD’den yapılan ithalat %11 düştü. ABD dışındaki ülkelere yapılan ihracat %2,6, bu ülkelerden yapılan ithalat ise %4,4 düşüş kaydetti. ABD ile ve ABD dışı ülkelerle yapılan ticarette görülen bu farklar, 2020 yılında, pandemiden en çok etkilenen motorlu araçlar ve yedek parka ile enerji ürünleri sektörlerinde çoğunlukla ABD ile ticaret yapılmasından kaynaklandı.