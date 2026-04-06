 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Kanada’nın...

Kanada’nın demir çelik ithalatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %60,2 geriledi

Pazartesi, 06 Nisan 2026 10:18:52 (GMT+3)   |   San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre Kanada’nın demir çelik ithalatı 2026’nın Şubat ayında yıllık %58,7 düşüşle 857.269 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise 2025’in aynı ayında kaydedilen 907,87 milyon $’a kıyasla 558,62 milyon $ oldu.

Bahsi geçen ayda Kanada’nın en fazla ithalat yaptığı ülke 233.444 mt ile ABD olurken, ABD’yi 21.318 mt ile Güney Kore takip etti.

2026’nın Ocak-Şubat döneminde Kanada’nın demir çelik ithalatı yıllık %60,2 düşüşle 5,63 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri 2025’in aynı döneminde kaydedilen 1,79 milyon $’a kıyasla 1,31 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Kanada’nın demir çelik ithalatı 2026’nın Ocak ayında %61,2 düşüş kaydetti

02 Nis | Çelik Haberler

Algoma Steel 2026 yılı ilk çeyrek beklentilerini açıkladı, negatif AVFÖK değeri öngörülüyor

02 Nis | Çelik Haberler

Kanada’nın demir cevheri üretimi 2026’nın Ocak ayında %8,6 geriledi

02 Nis | Çelik Haberler

Hindistan ile imzalanan anlaşmaların ardından Kanada’da metalurjik kömürün kritik maden sınıfına alınması çağrısı

05 Mar | Çelik Haberler

Tenaris, Montney’de sondaj faaliyetlerini desteklemek üzere Fort St. John servis merkezini devreye aldı

06 Şub | Çelik Haberler

Champion Iron 2025 mali yılı üçüncü çeyreğinde rekor çeyreklik satış açıkladı

02 Şub | Çelik Haberler

Algoma Steel ile Hanwha Ocean Kanada'daki denizaltı projesine yönelik anlaşma imzaladı

27 Oca | Çelik Haberler

Algoma Steel kok üretimini kalıcı olarak durdurduğunu açıkladı, 4. çeyrek beklentileri olumsuz

15 Oca | Çelik Haberler

Algoma Steel 1.000 kişiyi işten çıkarıyor

02 Ara | Çelik Haberler

Kanada çelik sektörünü korumak ve güçlendirmek için yeni önlemler açıkladı

27 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis