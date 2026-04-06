Kanada’nın demir çelik ithalatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %60,2 geriledi

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre Kanada’nın demir çelik ithalatı 2026’nın Şubat ayında yıllık %58,7 düşüşle 857.269 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise 2025’in aynı ayında kaydedilen 907,87 milyon $’a kıyasla 558,62 milyon $ oldu.

Bahsi geçen ayda Kanada’nın en fazla ithalat yaptığı ülke 233.444 mt ile ABD olurken, ABD’yi 21.318 mt ile Güney Kore takip etti.

2026’nın Ocak-Şubat döneminde Kanada’nın demir çelik ithalatı yıllık %60,2 düşüşle 5,63 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri 2025’in aynı döneminde kaydedilen 1,79 milyon $’a kıyasla 1,31 milyar $ seviyesinde yer aldı.