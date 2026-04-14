ArcelorMittal Dofasco karbonsuzlaşma süreci kapsamında 3 No’lu kok tesisini kapattı

Salı, 14 Nisan 2026 13:54:57 (GMT+3)   |   İstanbul

Kanada merkezli ArcelorMittal Dofasco, 3 No’lu kok tesisini devre dışı bıraktığını ve son üretimin 13 Nisan 2026 tarihinde yapıldığını duyurdu.

Söz konusu kapatma kararı, şirketin emisyonları düşürmeye ve çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaya yönelik uzun vadeli stratejisi doğrultusunda ilk olarak 2021 yılında duyurulmuştu.

Çevresel iyileşmeler bekleniyor

Tesisin kapatılmasıyla birlikte görünür emisyonların yanı sıra benzen ve benzo(a)piren gibi zararlı madde salımının azaltılması dahil olmak üzere çevresel performansta iyileşme sağlanmasının beklendiği ifade edildi. Bu gelişmenin genel hava kalitesi açısından da olumlu etkiler yaratacağı dile getirildi.

Şirket, kok üretim biriminde görev yapan çalışanların tesis içinde farklı pozisyonlara yönlendirildiğini ve bireysel geçiş planlarıyla desteklendiğini belirtti.

Diğer tesiste kok üretimi devam edecek

Kapatmanın ardından ArcelorMittal Dofasco, 2 No’lu kok tesisinde üretime devam edeceğini paylaştı. Bununla birlikte kokun, yüksek fırınlarda sıvı demir üretimi için kritik bir girdi olmaya devam ettiğine ve dönüşüm sürecinde operasyonel dengenin korunmasının önemine dikkat çekti.

Şirket Başkanı ve CEO’su Ron Bedard, söz konusu adımın ArcelorMittal Dofasco’nun uzun vadeli karbonsuzlaşma taahhüdünü yansıttığını, aynı zamanda şirketin yerel çelik üretimini ve istihdamı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.


