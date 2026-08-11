Kanada'nın demir çelik ithalatı 2026'nın Haziran ayında %10 arttı

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre Kanada'nın demir çelik ithalatı 2026'nın Haziran ayında yıllık %10,2 artışla 1,87 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise 2025'in aynı ayında kaydedilen 840,85 milyon $'a kıyasla 897,26 milyon $ oldu.

Bahsi geçen ayda Kanada'nın en fazla ithalat yaptığı ülke 351.606 mt ile ABD olurken, diğer önde gelen tedarikçi 67.835 mt ile Güney Kore oldu.

2026'nın Ocak-Haziran döneminde Kanada'nın demir çelik ithalatı yıllık %17,9 düşüşle 8,98 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri 2025'in aynı döneminde kaydedilen 5,34 milyar $'a kıyasla 4,73 milyar $ seviyesinde yer aldı.