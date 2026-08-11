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Kanada'nın demir çelik ithalatı 2026'nın Haziran ayında %10 arttı

Salı, 11 Ağustos 2026 10:09:40 (GMT+3)   |   San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre Kanada'nın demir çelik ithalatı 2026'nın Haziran ayında yıllık %10,2 artışla 1,87 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise 2025'in aynı ayında kaydedilen 840,85 milyon $'a kıyasla 897,26 milyon $ oldu.

Bahsi geçen ayda Kanada'nın en fazla ithalat yaptığı ülke 351.606 mt ile ABD olurken, diğer önde gelen tedarikçi 67.835 mt ile Güney Kore oldu.

2026'nın Ocak-Haziran döneminde Kanada'nın demir çelik ithalatı yıllık %17,9 düşüşle 8,98 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri 2025'in aynı döneminde kaydedilen 5,34 milyar $'a kıyasla 4,73 milyar $ seviyesinde yer aldı.

BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.


Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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