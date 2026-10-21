Tenaris Kanada'da yeni TN 95EY kalite çelik üretimine başladı

Lüksemburg merkezli çelik boru üreticisi Tenaris, Kanada'nın Ontario eyaletindeki Sault Ste. Marie Sanayi Merkezi'nde kendisine ait TN 95EY kalite çeliğin üretimine başladığını ve böylece Kanadalı petrol ve doğal gaz operatörlerine yönelik yerel üretim ürün yelpazesini genişlettiğini açıkladı.

Yeni çelik kalitesi, yüksek basınç ve yüksek sıcaklık koşullarının yanı sıra asidik ortamlarda kullanım dahil zorlu petrol ve doğal gaz uygulamaları için tasarlandı. Ürünün, Montney ve Duvernay formasyonlarında faaliyet gösterenler de dahil olmak üzere Kanada'nın batısındaki enerji sektörü operatörlerine yönelik olması planlanıyor.

Yeni çelik kalitesi Tenaris'in Kanada'daki ürün yelpazesini genişletti

TN 95EY kalitesinin üretimine başlanması, çeliğin gerekli teknik özellikleri karşılamasını sağlamak amacıyla Tenaris'in üretim süreçlerinde düzenlemeler yapılmasını ve test ile izlenebilirlik prosedürlerinin uygulanmasını gerektirdi. Yeni ürünün geliştirilmesi sürecinde şirketin üretim, metalürji, laboratuvar ve teknik ekipleri iş birliği yaptı.

Tenaris'e göre söz konusu çelik kalitesinin Kanada'da üretilmesi, şirketin Kanadalı enerji operatörlerine daha geniş bir yerel üretim çelik boru yelpazesi sunmasını sağlayacak.

Tenaris, Kanada'daki yerel üretim kabiliyetini güçlendiriyor

TN 95EY kalitesinin ürün yelpazesine eklenmesi, Tenaris'in hem dikişsiz hem de kaynaklı çelik boru üreten Sault Ste. Marie tesisindeki üretim kabiliyetinin daha da genişletilmesini sağlıyor.

Şirket, boru üretimi, ısıl işlem, test ve son işlem faaliyetleri dahil olmak üzere ürün yelpazesini genişletmek ve üretim süreçlerini iyileştirmek amacıyla Kanada'daki operasyonlarına yatırım yapıyor.

Açıklamada, TN 95EY kalitesine ayrılan üretim kapasitesi veya yeni ürün için alınan siparişlerin tonajına ilişkin bilgi verilmedi.