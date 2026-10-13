Kanada'nın demir çelik ithalatı 2026'nın Ağustos ayında %0,2 düştü

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre Kanada'nın demir çelik ithalatı 2026'nın Ağustos ayında yıllık %0,2 düşüşle 1,34 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise 2025'in aynı ayında kaydedilen 834,54 milyon $'a kıyasla 804,86 milyon $ oldu.

Bahsi geçen ayda Kanada'nın en fazla ithalat yaptığı ülke 355.146 mt ile ABD olurken, diğer önde gelen tedarikçi 21.230 mt ile Güney Kore oldu.

2026'nın Ocak-Ağustos döneminde Kanada'nın demir çelik ithalatı yıllık %14 düşüşle 11,71 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri 2025'in aynı döneminde kaydedilen 7,09 milyar $'a kıyasla 6,34 milyar $ seviyesinde yer aldı.