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Kanada'nın demir çelik ithalatı 2026'nın Ağustos ayında %0,2 düştü

Salı, 13 Ekim 2026 10:05:57 (GMT+3)   |   San Diego

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre Kanada'nın demir çelik ithalatı 2026'nın Ağustos ayında yıllık %0,2 düşüşle 1,34 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise 2025'in aynı ayında kaydedilen 834,54 milyon $'a kıyasla 804,86 milyon $ oldu.

Bahsi geçen ayda Kanada'nın en fazla ithalat yaptığı ülke 355.146 mt ile ABD olurken, diğer önde gelen tedarikçi 21.230 mt ile Güney Kore oldu.

2026'nın Ocak-Ağustos döneminde Kanada'nın demir çelik ithalatı yıllık %14 düşüşle 11,71 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri 2025'in aynı döneminde kaydedilen 7,09 milyar $'a kıyasla 6,34 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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