CSPA, küresel çelik kapasite fazlasıyla mücadeleye yönelik GFSEC çerçevesini memnuniyetle karşıladı

Kanada Çelik Üreticileri Birliği (CSPA), ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in Milwaukee'de gerçekleştirilen bakanlar toplantısının ardından yaptığı açıklama sonrasında Küresel Çelik Kapasite Fazlası Forumu'nun (GFSEC) Kapsamlı Ortak Eylem Çerçevesi'ni memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Yerli üreticilerin korunması için koordineli adımlar

CSPA Başkanı ve CEO'su Blair Dickerson, girişimin kapasite fazlasından kaynaklanan çelik ithalatının Kanadalı üreticilere zarar vermesini önlemeye yönelik çabaları yeniden güçlendirdiğini belirterek Kanada'nın aldığı ulusal önlemlere rağmen sorunun büyüklüğünün ve karmaşıklığının çok taraflı iş birliğini gerekli kıldığını vurguladı.

Birlik, Kanada hükümetinin OECD koordinasyonunda faaliyet gösteren forum aracılığıyla ABD ve benzer yaklaşımı benimseyen diğer ülkelerle yürüttüğü çalışmalara destek vermeye devam edeceğini aktardı.

Çerçeve, piyasa bozucu uygulamalara karşı iş birliğini güçlendiriyor

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere, GFSEC üyeleri 30 Eylül tarihinde çerçeve üzerinde anlaşarak kapasite fazlası ve piyasa dışı uygulamalara karşı koordineli önlemler alınması, ticarette denetim ve yaptırım mekanizmaları ile hileye karşı iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı. Uygulamada üyelerin ulusal hukuk sistemleri ve uluslararası taahhütleri dikkate alınacak, kaydedilen ilerleme bir sonraki bakanlar toplantısında değerlendirilecek.