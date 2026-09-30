Stelco, ABD'nin vergileri nedeniyle Hamilton'daki soğuk haddeleme ve kaplama faaliyetlerini durduracak

ABD merkezli çelik üreticisi Cleveland-Cliffs'in Kanada'daki iştiraki Stelco Inc., Ontario eyaletinin Hamilton kentindeki soğuk haddeleme ve kaplamalı sac üretim faaliyetlerini süresiz olarak durduracağını, üretimini aynı eyaletin Nanticoke kentindeki Lake Erie tesisinde yoğunlaştıracağını açıkladı.

Hamilton'daki faaliyetler 9 Ekim'den itibaren kademeli olarak durdurulacak ve bu süreçten 500'e kadar çalışan etkilenecek. Şirket, Hamilton çalışanlarına Lake Erie tesisinde iş teklif edileceğini belirtti.

Bununla birlikte Birleşik Çelik İşçileri Sendikası'nın 1005 No'lu Şube Başkanı Ron Wells, 350 çelik işçisinin işten çıkarılacağını tahmin ettiğini ve Pazartesi sabahı şirketle yaptığı toplantıda konu hakkında bilgilendirildiğini aktardı.

Stelco, ABD'nin uyguladığı vergilerin soğuk haddelenmiş ve galvanizli sac ürünlerinin pazarını önemli ölçüde daralttığını, bu ürünlere yönelik talebin 2026 yılının ikinci çeyreğinde 2024 yılının çeyreklik ortalamasına kıyasla geleneksel pazarlarında yaklaşık %25, Kanada'da ise %10 azaldığını belirtti. Şirket Kanada hükümetinin aldığı önlemler ithalatı azaltmış olsa da ithalat tonajının ticaret krizinin pazarda yarattığı kaybı telafi etmesini engelleyecek kadar yüksek kalmaya devam ettiğini ekledi.

Cleveland-Cliffs, Stelco'nun ürün dağılımının değişeceğini ancak çelik üretim tonajının bu durumdan etkilenmeyeceğini açıkladı.

Ohio merkezli Cleveland-Cliffs, Hamilton merkezli Stelco'yu 2024'ün Kasım ayında tamamlanan, nakit ve hisse senedinden oluşan 3,4 milyar Kanada doları değerindeki işlemle satın almıştı.