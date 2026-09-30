 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Stelco,...

Stelco, ABD'nin vergileri nedeniyle Hamilton'daki soğuk haddeleme ve kaplama faaliyetlerini durduracak

Çarşamba, 30 Eylül 2026 09:54:36 (GMT+3)   |   San Diego

ABD merkezli çelik üreticisi Cleveland-Cliffs'in Kanada'daki iştiraki Stelco Inc., Ontario eyaletinin Hamilton kentindeki soğuk haddeleme ve kaplamalı sac üretim faaliyetlerini süresiz olarak durduracağını, üretimini aynı eyaletin Nanticoke kentindeki Lake Erie tesisinde yoğunlaştıracağını açıkladı.

Hamilton'daki faaliyetler 9 Ekim'den itibaren kademeli olarak durdurulacak ve bu süreçten 500'e kadar çalışan etkilenecek. Şirket, Hamilton çalışanlarına Lake Erie tesisinde iş teklif edileceğini belirtti.

Bununla birlikte Birleşik Çelik İşçileri Sendikası'nın 1005 No'lu Şube Başkanı Ron Wells, 350 çelik işçisinin işten çıkarılacağını tahmin ettiğini ve Pazartesi sabahı şirketle yaptığı toplantıda konu hakkında bilgilendirildiğini aktardı.

Stelco, ABD'nin uyguladığı vergilerin soğuk haddelenmiş ve galvanizli sac ürünlerinin pazarını önemli ölçüde daralttığını, bu ürünlere yönelik talebin 2026 yılının ikinci çeyreğinde 2024 yılının çeyreklik ortalamasına kıyasla geleneksel pazarlarında yaklaşık %25, Kanada'da ise %10 azaldığını belirtti. Şirket Kanada hükümetinin aldığı önlemler ithalatı azaltmış olsa da ithalat tonajının ticaret krizinin pazarda yarattığı kaybı telafi etmesini engelleyecek kadar yüksek kalmaya devam ettiğini ekledi.

Cleveland-Cliffs, Stelco'nun ürün dağılımının değişeceğini ancak çelik üretim tonajının bu durumdan etkilenmeyeceğini açıkladı.

Ohio merkezli Cleveland-Cliffs, Hamilton merkezli Stelco'yu 2024'ün Kasım ayında tamamlanan, nakit ve hisse senedinden oluşan 3,4 milyar Kanada doları değerindeki işlemle satın almıştı.

Etiketler: Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Benzer Haber ve Analizler

Kanada'da yerel hurda fiyatları vergilere ilişkin belirsizlik karşısında üreticilerin alımlara ara vermesiyle gevşedi

11 Eyl | Hurda ve Hammadde

Kanada'nın demir çelik ithalatı 2026'nın Temmuz ayında %1,6 arttı

07 Eyl | Çelik Haberler

Algoma Steel geçici elektrik temin anlaşmaları kapsamında elektrik ark ocağında üretime yeniden başladı

04 Eyl | Çelik Haberler

Kanada'nın demir cevheri üretimi 2026'nın Haziran ayında %3,8 düştü

01 Eyl | Çelik Haberler

Algoma Steel, elektrik santralindeki beklenmedik kesinti nedeniyle elektrik ark ocağında üretimi askıya aldı

18 Ağu | Çelik Haberler

Kanada'da yerel hurda fiyatları Ağustos ayında düştü

14 Ağu | Hurda ve Hammadde

Kanada'nın demir cevheri üretimi 2026'nın Mayıs ayında %3,5 arttı

12 Ağu | Çelik Haberler

Kanada'nın demir çelik ithalatı 2026'nın Haziran ayında %10 arttı

11 Ağu | Çelik Haberler

Champion Iron kapasite artışının sevkiyatları ertelemesiyle 2027 mali yılının ilk çeyreğinde net zarar açıkladı

05 Ağu | Çelik Haberler

Algoma Steel'in net zararı 2026'nın ikinci çeyreğinde daraldı, levha satışları rekor kırdı

04 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis