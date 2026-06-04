Kanada, Çin, Güney Kore ve Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik vergileri uzattı

Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi, dönem sonu incelemesini tamamlamayarak Çin, Güney Kore ve Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik ticaret önlemlerinin uzatılmasına karar verdi.

Mahkeme, söz konusu önlemlerin sona ermesi halinde Kanada yerel inşaat demiri sanayisinin zarar görmesinin muhtemel olduğu sonucuna vararak mevcut uygulamaların devam etmesine hükmetti.

Karar kapsamında Kanada, Çin, Güney Kore ve Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik antidamping vergilerini, ayrıca Çin’den ithal inşaat demirine yönelik telafi edici vergileri uygulamaya devam edecek.

Halihazırda yürürlükte bulunan antidamping vergileri Çin için %26,6, Güney Kore için %25,1 ve Türkiye için %6,5 olurken, Çin’den ithal ürünlere yönelik sübvansiyon oranı ise %6,1 oranında yer alıyor.

Söz konusu ürünler 7213.10.00.11, 7213.10.00.12, 7213.10.00.13, 7213.10.00.90, 7214.20.00.11, 7214.20.00.12, 7214.20.00.13, 7214.20.00.14, 7214.20.00.21, 7214.20.00.22, 7214.20.00.23, 7214.20.00.24, 7214.20.00.31, 7214.20.00.32, 7214.20.00.33, 7214.20.00.34, 7214.20.00.90, 7215.90.00.20, 7215.90.00.30, 7227.90.00.50, 7228.30.00.51, 7228.30.00.52 ve 7228.30.00.53 kodları altında kayıtlı bulunuyor.