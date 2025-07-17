Kanadalı şirketler gemi inşa sektörüne yönelik çelik tedarik zincirini güçlendirmeyi hedefliyor

Kanada merkezli gemi üreticisi Seaspan Vancouver Shipyards, yerel gemi inşa sektörüne yönelik çelik tedarik zincirinin yeniden oluşturulması seçeneğini araştırmak üzere yerel çelik üreticileri Stigterstaal Canada ve Algoma Steel ile stratejik anlaşma imzaladığını duyurdu. Anlaşma, Seaspan’in gemi inşasında yerel malzemelerin kullanımının artırılması ve sanayi sektörleri arasındaki iş birliğinin teşvik edilmesi yönündeki hedeflerini destekliyor.

İş birliğinin detayları

Anlaşma kapsamında Algoma Steel’in, Stigterstaal aracılığıyla Seaspan’in bilimsel keşif ve arama kurtarma görevlerinde kullanılmak için tasarlanan birinci sınıf buzkıran gemisi projesine çelik tedarikine ilişkin ortak fizibilite çalışması yapılacak. Bununla birlikte buzkıran gemisi projesinin teknik, ticari ve lojistik ihtiyaçları değerlendirilecek. Bu sayede Kanada’nın sanayisinin güçlendirilmesi ve ulusal gemi inşa sektörünün uzun vadeli sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor.