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Kardemir’in Avrupa’ya demir yolu tekerleği ihracatı Haziran ayında 7,75 milyon $’a ulaştı

Perşembe, 02 Temmuz 2026 11:05:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), müşterinin ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanan 3 milyon $ tutarında yeni bir demir yolu tekerleği ihracat sözleşmesiyle Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirmeye devam ettiğini duyurdu.

Şirket, kısa süre önce Çek Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği 2,25 milyon $’lık ihracatın, Bulgaristan’a yaptığı 2,5 milyon $’lık sevkiyatın ve yine Cumhuriyeti’ne yönelik 3 milyon $ tutarındaki yeni sözleşmenin ardından yalnızca Haziran ayında Avrupa pazarına yönelik ihracat hacminin toplam 7,75 milyon $’a ulaştığını bildirdi.

Art arda gelen anlaşmalar Avrupa’daki konumu güçlendiriyor

Kardemir, art arda imzalanan ihracat anlaşmalarının şirketin üretim kalitesinin, ileri mühendislik kabiliyetlerinin, güvenilir tedarik anlayışının ve sürdürülebilir ihracat stratejisinin Avrupa pazarında gördüğü güçlü kabulü bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Şirket, Avrupa’ya gerçekleştirilen son satışlarla yüksek katma değerli ürün portföyünün küresel rekabet gücünü daha da artırırken, ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme stratejisini de desteklediğini ifade etti. Demir yolu tekerleği üretimindeki teknik uzmanlığı ve kalite standartları sayesinde Avrupa demir yolu sektöründeki güvenilir tedarikçi konumunu güçlendirmeyi sürdürdüğünü kaydetti.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi  Kardemir 

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