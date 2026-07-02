Türkiye’de araç satışları 2026’nın Ocak-Haziran döneminde %8,2 düştü

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre yerel binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %25,9 artışla ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %11,4 düşüşle 105.041 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %28,4 yükselişle ve yıllık %10,4 azalışla 83.978 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %16,7 artarak ve yıllık %15,5 düşerek 21.063 adet seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Haziran döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %8,2 düşüşle 558.179 adet seviyesine geriledi. Aynı dönemde binek araç satışları yıllık %9,8 azalarak 440.234 adet ve hafif ticari araç satışları yıllık %1,7 düşerek 117.945 adet seviyelerinde yer aldı.