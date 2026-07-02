 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’de...

Türkiye’de araç satışları 2026’nın Ocak-Haziran döneminde %8,2 düştü

Perşembe, 02 Temmuz 2026 11:55:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre yerel binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %25,9 artışla ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %11,4 düşüşle 105.041 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %28,4 yükselişle ve yıllık %10,4 azalışla 83.978 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %16,7 artarak ve yıllık %15,5 düşerek 21.063 adet seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Haziran döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %8,2 düşüşle 558.179 adet seviyesine geriledi. Aynı dönemde binek araç satışları yıllık %9,8 azalarak 440.234 adet ve hafif ticari araç satışları yıllık %1,7 düşerek 117.945 adet seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları 2026’nın Mayıs ayında %12,3 düştü

16 Haz | Çelik Haberler

Türkiye’de araç satışları 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde %7,4 azaldı

02 Haz | Çelik Haberler

Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları 2026’nın Nisan ayında %13,8 artış gösterdi

20 May | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç satışları 2026’nın Ocak-Nisan döneminde %3,3 geriledi

20 May | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi 2026’nın Ocak-Nisan döneminde %3,4 düştü

18 May | Çelik Haberler

Türkiye’de araç satışları 2026’nın Ocak-Nisan döneminde %3,1 düştü

06 May | Çelik Haberler

Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları 2026’nın Mart ayında %31,3 arttı

20 Nis | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç satışları 2026’nın ilk çeyreğinde %4 düştü

14 Nis | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi 2026’nın ilk çeyreğinde %6,5 geriledi

13 Nis | Çelik Haberler

Türkiye’de araç satışları 2026’nın Ocak-Mart döneminde %3,9 azaldı

03 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis