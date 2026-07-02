BHP: Yüksek fırınların karbonsuzlaştırılması çelik sektörünün temel dönüşüm yollarından biri

Avustralyalı madenci BHP, yıllık yaklaşık 2 milyar mt üretimle çeliğin dünyanın en önemli malzemelerinden biri olmaya devam ettiğini belirterek küresel çelik üretiminin %70’inden fazlasının halen yüksek fırın-bazik oksijen fırını (BF-BOF) yöntemiyle gerçekleştirildiğini ve geri kalan üretimin büyük bölümünün ise elektrik ark ocağı yöntemiyle yapıldığını ifade etti.

Şirket, çelik sektörünün karbonsuzlaştırılmasına yönelik programının birden fazla teknolojiyi desteklediğini belirtirken, emisyonların azaltılmasında en önemli seçeneklerden biri olarak modifiye edilmiş yüksek fırın üretim yolunu öne çıkardı. Bu yaklaşımda geleneksel BF-BOF üretim süreci korunurken, yüksek fırın üst gaz geri dönüşümü, hidrojen enjeksiyonu ve karbon yakalama, kullanma ve depolama (CCUS) gibi teknolojiler birlikte kullanılarak emisyonlarda ciddi düşüşler hedeflendiğini aktardı.

Yüksek fırınlar çelik üretimindeki önemini koruyacak

BHP, yüksek fırınların karbonsuzlaştırılmasının teknik açıdan karmaşık, yüksek sermaye gerektiren ve henüz erken aşamadaki bir alan olduğunu, bu nedenle çelik üreticileri, teknoloji şirketleri ve araştırma kuruluşlarıyla pilot projeler ve ön denemeler kapsamında iş birliği yürüttüğünü dile getirdi. BF-BOF yönteminin, maliyet avantajı, esnekliği, farklı demir cevheri kalitelerini işleyebilmesi ve hem standart hem de vasıflı çelik kalitelerini üretebilmesi nedeniyle halen en çok tercih edilen üretim rotası olmayı sürdürdüğünü ifade etti. Buna karşılık elektrik ark ocağı bazlı üretim rotası hurda veya doğrudan indirgenmiş demire (DRI) ihtiyaç duyarken, Wood Mackenzie verilerini baz alarak deniz yoluyla ticareti yapılan demir cevherinin yalnızca yaklaşık %3’ünün DRI üretimi için gerekli kaliteyi karşıladığını paylaştı.

Bununla birlikte şirket, yeni bir entegre çelik tesisinin yaklaşık 4 milyar $ yatırım gerektirdiğine ve onlarca yıl faaliyet gösterebildiğine dikkat çekti. Çin ve Hindistan’daki toplam yüksek fırın kapasitesinin yaklaşık %85’inin 20 yaşın altında olduğunu, özellikle Hindistan ve Güneydoğu Asya’da yeni yüksek fırın yatırımlarının açıklanmaya devam ettiğini ifade etti. Buna karşın özellikle Avrupa’daki birçok DRI projesinin ekonomik belirsizlikler, yüksek maliyetler ve politika süreçlerindeki yavaş ilerleme nedeniyle gecikmeler yaşadığını vurguladı.

Emisyon azaltımı için ileri teknolojiler öne çıkıyor

BHP, müşterileriyle yaptığı görüşmelerin, ilk emisyon azaltımlarının daha kaliteli hammaddelerin kullanılması, enerji verimliliği uygulamaları ve mevcut teknolojilerin optimize edilmesiyle sağlanacağını ortaya koyduğunu belirtti. Bu iyileştirmelerin yüksek fırınların emisyon yoğunluğunu %20’ye kadar azaltabileceğini tahmin ettiğini söyledi.

Bunların dışında ise emisyonlarda daha fazla düşüş yapılması için üst gaz geri dönüşümü teknolojisinin önemli rol oynayacağını ifade eden BHP, bu yöntemin yüksek fırından çıkan gazdaki karbondioksiti ayırırken, karbon monoksit ve hidrojeni yeniden fırına geri kazandırarak kömür tüketimini azalttığını belirtti. Avrupa’daki ULCOS programı ve Çinli çelik üreticisi China Baowu’nun HyCROF teknolojisi kapsamında yürütülen deneme projelerinde emisyon yoğunluğunda %24-37 oranında düşüş sağlandığının, bu oranın karbon depolama ile birlikte %60’ın üzerine çıkabildiğinin ve yanma sonrası karbon yakalama ve yenilenebilir enerji kullanımıyla birlikte emisyonların neredeyse sıfırlandığının altını çizdi.

Öte yandan şirket, karbon yakalama teknolojisinin çelik tesislerinin elektrik ve ısı üretim sistemlerinde yanma sonrasında da uygulanabileceğine dikkat çekti. Yanma sonrası karbon yakalama teknolojisinin kendini kanıtlamış bir çözüm olmasına rağmen yüksek fırının verimliliğini artırmadığını kaydeden BHP, karbon yakalama maliyetinin yaklaşık 40-100$/mt seviyesinde olduğunu, ayrıca yakalanan karbondioksitin taşınması, kullanılması veya kalıcı olarak depolanması için ek yatırımlar gerektiğini kaydetti.

Ortaklıklar teknolojilerin yaygınlaşmasını destekleyecek

BHP, dünyanın en büyük 10 çelik üreticisinden dokuzunun pilot projeler, deneme çalışmaları ve araştırma programları aracılığıyla CCUS teknolojilerini karbonsuzlaşma stratejilerine dahil ettiğini aktardı. Ancak teknolojinin geniş çapta uygulanabilmesi için teknik doğrulama çalışmalarının tamamlanması, maliyetlerin düşürülmesi ve karbon taşımacılığı, depolama altyapısı, düzenleyici çerçeve ve karbon piyasalarının geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Şirket, yüksek fırın uygulamalarında karbon yakalama teknolojilerini değerlendirmek amacıyla ArcelorMittal, Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Development, HBIS, Carbon Clean ve JSW Steel ile iş birliği yürüttüğünü vurguladı. Ayrıca ortak CCUS altyapılarının geliştirilmesine yönelik çalışmalara katılarak sektör genelinde karbon yakalama ve depolama çözümlerinin oluşturulmasını desteklediğini dile getirdi.

BHP, önümüzdeki yıllarda yüksek fırınların küresel çelik üretiminde temel üretim yöntemi olmayı sürdüreceğini öngördüğünü ifade ederek iklim hedeflerine ulaşılırken küresel çelik üretiminin korunabilmesi için bu tesislerin emisyon yoğunluğunun azaltılmasının kritik önem taşıdığını savundu. İş birlikleri, teknoloji geliştirme çalışmaları ve daha yüksek kaliteli demir cevheri ve kömür tedariki yoluyla farklı karbonsuzlaşma yöntemlerini desteklemeyi sürdüreceğini ekledi.