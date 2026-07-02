Fransa’da üretici fiyatları 2026’nın Mayıs ayında %0,3 düşüş kaydetti

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Mayıs ayında ülkede üretici fiyatları aylık %0,3 düşüş ve yıllık %3 artış kaydetti. Mayıs ayında imalat sektörü üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla değişmedi ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %4,1 yükseldi.

Söz konusu ayda dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları ve taşıma ekipmanı fiyatları sırasıyla aylık %0,3 ve %0,1 arttı. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %3,4 artış, taşıma ekipmanı fiyatları ise %0,1 düşüş kaydetti.

Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Nisan ayına kıyasla %0,3 ve 2025 yılının Mayıs ayına kıyasla %5,8 artış gösterdi.