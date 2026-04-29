232. Madde vergileri kapsamında otomotiv çeliği için düzenleme getirildi

ABD Ticaret Bakanlığı, Kanada ve Meksika’daki çelik ve alüminyum üreticileri için yeni bir vergi düzenleme mekanizması yayımladı ve 232. Madde kapsamındaki vergiler için sağlanacak indirimleri ABD içinde yeni üretim kapasitesi kurma taahhütlerine bağladı. Mekanizma, Kanada veya Meksika’da faaliyet gösteren ve ABD’li otomobil ya da orta ve ağır hizmet tipi araç üreticilerine tedarik sağlayan üreticilerin, 232. Madde vergilerinde normalde uygulanacak oranın yarısına kadar indirim için başvuruda bulunmasına izin veriyor. Bununla birlikte düzenlenmiş vergi oranı %25’in altına düşemeyecek. Nitelikli ithalatın USMCA kapsamında tercihli statüsünde bulunması ve Kanada veya Meksika’da ergitilip dökülmüş ya da izabe edilip dökülmüş olması gerekiyor.

Program, ABD’de bazik oksijen fırın, elektrik ark ocağı veya diğer fırınlarda üretilen çelik olarak tanımlanan birincil çelik ve ABD’deki izabe tesislerinde üretilen alüminyum olarak tanımlanan birincil alüminyum ile sınırlı olacak. Ticaret Bakanlığı otomobil ile orta ve ağır hizmet tipi araç üreticilerine yönelik arz darboğazlarını gidermeleri nedeniyle yalnızca birincil kapasiteyi artırma taahhütlerinin uygun olduğunu belirtti. İşleme veya imalat alanında faaliyet gösteren üreticiler mevcut prosedürler kapsamında uygun görülmüyor.

Daha düşük tarife oranından faydalanmak, ayrıntılı bir başvuru sürecine ve sürekli uyum yükümlülüğüne bağlı olacak. Üreticilerin yatırım planları, üretim tesislerinin konumu, öngörülen kapasite, hedefleri, tedarikçi ve yüklenici listeleri, hammadde tedariki ve ABD’de kurulacak yeni kapasiteyle bağlantılı beklenen istihdamı içeren proje bazlı belgeler sunması gerekecek. Ticaret Bakanlığı her başvuruyu ticari uygulanabilirlik ve prosedürlere uygunluk açısından değerlendirecek ve gerektiğinde ek belge talep edebilecek.

Başvurusu onaylanan üreticiler, üçer aylık ilerleme raporları sunmak ve Ticaret Bakanlığına defter ve kayıtlarına erişim sağlamakla yükümlü olacak. Bakanlığın bir üreticinin belirlenen hedefleri önemli ölçüde karşılamadığına karar vermesi halinde vergi düzenlemesi askıya alınabilecek. Taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda ise vergi düzenlemesi sonlandırılabilecek ve önceki ithalat girişleri için geriye dönük olarak tam geçerli vergi oranı uygulanabilecek.

Meksikalı üreticiler açısından program, yerel çelik sektörünün ciddi baskı altında olduğu bir dönemde gündeme geldi. Meksika çelik birliği Canacero, Meksika’daki çelik tesislerinin 25 yılın en düşük seviyesi olan %55 kapasiteyle çalıştığını, 2025 yılında nihai mamul üretiminin %8,1 ve yerel çelik tüketiminin %10,1 düştüğünü bildirdi. Meksika’nın ABD ile ticaretinde 2,5 milyon mt çelik açığı bulunuyor. Meksikalı yetkililer ayrıca devam eden USMCA gözden geçirme süreci kapsamında 232. Madde vergilerinin tamamen kaldırılması için girişimlerini sürdürüyor.

Kanadalı sektör temsilcileri ise programın ekonomik uygulanabilirliği konusunda kuşkularını dile getirdi. Büyük ölçekli çelik ve alüminyum tesislerinin milyarlarca dolarlık mevcut altyapıya dayandığını, bu tesislerin kolayca taşınamayacağını veya yeniden kurulamayacağını belirtti. Ayrıca ABD’de yeni birincil kapasite taahhüdünde bulunmanın uzun vadeli ve yüksek tutarlı sermaye yatırımları gerektireceğine dikkat çekildi.

ABD çelik sektörü ise daha geniş kapsamlı bu çerçeveye destek verdi. Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü ile Çelik Üreticileri Birliği, USMCA’nın olası yeniden müzakeresinde daha sıkı menşe kuralları ve piyasa dışı girdilere yönelik kısıtlamaların temel öncelikler arasında yer alması gerektiğini vurguladı. Kuruluşlara göre daha sıkı standartlar, tedarikin yerel üreticilere yönelmesini sağlayacak.