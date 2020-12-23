Kanadalı Black Iron Ukrayna merkezli demir cevheri projesine devam ediyor

Çarşamba, 23 Aralık 2020 17:47:10 (GMT+3) | İstanbul

Kanada merkezli demir cevheri keşfetme ve geliştirme şirketi Black Iron, Ukrayna’nın Kryviy Rih şehrinde bulunan Shymanivske projesine ilişkin 100 milyon $ imtiyaz ücreti için ABD merkezli bir kurumsal yatırımcıyla bağlayıcı olmayan finansman anlaşması imzaladı.

Black Iron CEO’su Matt Simpson, “Büyük çaplı bir kuruluş tarafından yapılan bu önemli yatırım, Black Iron için bir dönüm noktası. Bu yatırım, şirket için gerekli olan inşaat sermayesinin önemli bir kısmını sağlamayı hedefliyor ve daha da önemlisi, önemli bir kuruluşla uzun vadeli bir ilişkinin temelini oluşturuyor. Dünya genelinde en düşük maliyetli demir cevheri madenlerinden biri olan Black Iron, sermaye artırımının son aşamalarına başlarken ve 2021 yılının ikinci yarısında inşaat faaliyetlerine başlamayı planlarken, hissedarlarına çok ciddi oranda değer katmaya hazır,” şeklinde konuştu.

Bu anlaşma kapsamında yatırımcı, 4 milyon mt demir cevheri üretilmesi beklenen ilk aşamada %6,75 oranında imtiyaz ücreti alacak.

Ayrıca, şirket sadece konsantre demir cevherinin tamamını satın almayı değil, projeye kayda değer oranda yatırım yapmayı da taahhüt eden şirketlerle ön protokol imzaladı. 100 milyon $ imtiyaz ücretiyle birlikte bu yatırımlar projenin ilk fazının tamamlanması için gereken sermayeyi oluşturuyor.