Kanadalı Algoma Steel’in elektrik ark ocağı yatırımı yeni enerji projesi ile desteklenecek

Kanada merkezli çelik üreticisi Algoma Steel, yerel enerji şirketleri PUC Services ve Hydro One’ın Sault Ste. Marie şehrinde 230 kV’lik yeni enerji iletim hattı ve trafo merkezi inşa etmek üzere Ontario Eyaleti Enerji Kurulu’ndan onay aldığını duyurdu. Söz konusu proje, Kanadalı çelik üreticisinin Sault Ste. Marie levha tesisindeki yüksek fırınlarını elektrik ark ocaklarıyla değiştireceği karbonsuzlaşma çalışmalarını destekleyecek.

PUC Services, söz konusu iletim hattının ve trafo merkezinin Algoma’nın inşa edeceği iki yeni elektrik ark ocağından gelecek yaklaşık 280 MW’lık ilave enerji yükünü destekleyeceğini ifade etti. Bununla birlikte inşaatın önümüzdeki yıl başlamasının ve 2027 yılında tamamlanmasının planlandığını aktardı.

Öte yandan Algoma’nın 825 milyon $’lık elektrik ark ocağı projesinin karbon salımını %70 azaltması bekleniyor. Bu oranın 1 milyon aracın trafikten çekilmesine eş değer olduğu belirtiliyor. Böylelikle üretici, Kuzey Amerika çelik sektöründeki konumunu daha da güçlendirecek.

Algoma Steel Başkanı ve CEO’su Michael Garcia, yeni iletim hattının Ontario’da yeşil çelik üretiminin önünü açacağının ve bölgede sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlayacağının altını çizdi.